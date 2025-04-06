Δασμοί Τραμπ: Τρομάζει το μήνυμα των ΗΠΑ - Αγωνία για την αντίδραση των αγορών

Αν υπήρχε ένα σταθερό μήνυμα από αξιωματούχους του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης Τραμπ την Κυριακή, ήταν το εξής ένα, παρατηρεί το Axios: Δεν ανησυχούμε για τη βουτιά του χρηματιστηρίου, και το ιππικό δεν έρχεται να σας σώσει από τους δασμούς.

Οι επενδυτές έχασαν περισσότερα από 6 τρισεκατομμύρια δολάρια την Πέμπτη και την Παρασκευή καθώς οι μετοχές βυθίστηκαν λόγω του σαρωτικού νέου δασμολογικού σχεδίου του προέδρου Τραμπ.

Μεγάλοι επενδυτές, όπως ο δισεκατομμυριούχος διαχειριστής hedge funds, Μπιλ Άκμαν, φοβούνται ότι η κατάσταση στις αγορές μπορεί να είναι τρομερή τη Δευτέρα, εάν ο Τραμπ δεν κάνει κάτι εκ των προτέρων για να χαλαρώσει τις εμπορικές εισφορές.

Παρόλα αυτά, η οικονομική ομάδα του Τραμπ κατέστησε σαφές ότι κανείς δεν πρέπει να υπολογίζει σε οποιαδήποτε ελάφρυνση της τελευταίας στιγμής από τους ανταποδοτικούς δασμούς που πρόκειται να επιβληθούν την Τετάρτη.

"Οι δασμοί έρχονται. Το ανακοίνωσε (ο Τραμπ) και δεν έκανε πλάκα. Οι δασμοί έρχονται, φυσικά και έρχονται" διεμήνυσε στο CBC ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ στο NBC, όταν ρωτήθηκε εάν ο Τραμπ ήταν ανοιχτός σε διαπραγμάτευση για τους δασμούς. "Όχι. Όχι, όχι, όχι. Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε την πορεία από εδώ και εμπρός. Γιατί, ξέρετε, μετά από 20, 30, 40, 50 χρόνια κακής συμπεριφοράς, δεν μπορείτε απλώς να κάνετε σαν να μην συνέβη τίποτα" ανέφερε κατηγορηματικά ο Μπέσεντ, αφήνοντας αιχμές για τους εταίρους των ΗΠΑ.

Η "κοινή επωδός" της αμερικανικής κυβέρνησης την Κυριακή - από τους Λούτνικ, Μπέσεντ τον επικεφαλής του Εθνικού Οικονομικού Συμβουλίου Κέβιν Χάσετ και τον ανώτερο εμπορικό σύμβουλο Πίτερ Ναβάρο - ήταν ότι οι Αμερικανοί της διπλανής πόρτας ανησυχούν λιγότερο για τις διακυμάνσεις της αγοράς από τα μέσα ενημέρωσης.

"Οι Αμερικανοί που θέλουν να συνταξιοδοτηθούν αυτή τη στιγμή, οι Αμερικανοί που για χρόνια βάζουν στην άκρη στους λογαριασμούς ταμιευτηρίου τους, - νομίζω ότι δεν εξετάζουν τις καθημερινές διακυμάνσεις αυτού που συμβαίνει” υποστήριξε ο Μπέσεντ.

Ο Χάσετ, από την πλευρά του, διέψευσε ότι η πτώση της αγοράς ήταν μέρος κάποιου μεγαλύτερου σχεδίου για την πτώση των μετοχών.

"Δεν είναι μια στρατηγική για να καταρρεύσουν οι αγορές. Είναι μια στρατηγική για τη δημιουργία μιας χρυσής εποχής για τον Αμερικανό εργάτη" επέμεινε στο ABC.

Η υπουργός Γεωργίας Μπρουκ Ρόλινς χαιρέτησε τους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς τους ως «νέο αμερικανικό οικονομικό σχέδιο», και υποβαθμίζοντας την αβεβαιότητα και την ακραία αστάθεια των αγορών που προκαλεί η εμπορική πολιτική του προέδρου.

Όμως η Αμερικανίδα υπουργός απέφυγε να διευκρινίσει εάν οι δασμοί ήρθαν για να μείνουν, ή εάν υπάρχει περιθώριο για διαπραγματεύσεις με αυτές τις χώρες. «Βρισκόμαστε δύο εργάσιμες ημέρες από αυτή τη ''νέα αμερικανική τάξη''. Οπότε πιστεύω ότι έχουμε πολλά να εξετάσουμε», είπε.

Το συμπέρασμα: Οι οικονομολόγοι πιστεύουν ευρέως ότι οι δασμοί, εάν δεν αρθούν, θα προκαλέσουν αύξηση του πληθωρισμού και πτώση της ανάπτυξης, και τελικά θα οδηγήσουν σε παγκόσμια ύφεση, και όχι μόνο σε ύφεση στις ΗΠΑ.

Αλλά ο Λουτνίκ αγνοεί αυτές τις επιπτώσεις, και θεωρεί τους δασμούς ως τον μόνο τρόπο για την αποκατάσταση της αμερικανικής παραγωγής ως θέμα εθνικής ασφάλειας.

"Δεν υπάρχει αναβολή" ξεκαθαρίζει ο υπουργός Εμπορίου. "Ο πρόεδρος πρέπει να κάνει reset (επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) στο παγκόσμιο εμπόριο".

