Αλέξης Τσίπρας: Δύσκολες, αλλά αναγκαίες συμφωνίες για μείωση των δασμών

Του Αντώνη Αντζολέτου

Την ανάγκη για διάλογο και συνεργασία των μεγάλων δυνάμεων, «για να μην πέσουμε στον φαύλο κύκλο της αμοιβαίας καταστροφής», επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας στην εναρκτήρια ομιλία που εκφώνησε στο 28ο Harvard College China Forum, στο οποίο συμμετείχαν εκατοντάδες Κινέζοι φοιτητές και καθηγητές από όλη την Αμερική.

«Δεν πρέπει να αποδεχτούμε έναν κόσμο χωρίς κανόνες, πρέπει να εργαστούμε για έναν κόσμο με καλύτερους κανόνες» τόνισε, συμπληρώνοντας πως πρέπει «να αναζητήσουμε ξανά τη λέξη πολιτισμός και να εργαστούμε για την ειρήνη».

Ο Έλληνας πρώην πρωθυπουργός έδωσε συγχαρητήρια στους φοιτητές που διοργάνωσαν το Forum στην πιο δύσκολη στιγμή των ελληνοκινεζικών σχέσεων των τελευταίων δεκαετιών, τονίζοντας ότι η δύναμη με το μεγαλύτερο θάρρος και τους πιο ανοιχτούς ορίζοντες σε κάθε κοινωνία είναι πάντα οι νέοι άνθρωποι και ιδίως οι φοιτητές.

Ο ΑλέξηςΤσίπρας στην ομιλία του τόνισε ότι η προάσπιση της ακαδημαϊκής ελευθερίας στις ΗΠΑ, την Κίνα και την Ευρώπη είναι πιο σημαντική από ποτέ «για να μπορούμε να ξεπεράσουμε τη δύσκολη αυτή περίοδο».

Αναλύοντας τη διεθνή κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί το τελευταίο διάστημα, επισήμανε ότι η Δύση και η Κίνα πρέπει να συνεργαστούν σε κρίσιμα ζητήματα που είναι υπαρξιακά για την ανθρωπότητα, αναφέροντας μεταξύ άλλων την κλιματική κρίση, τις πανδημίες, την τεχνητή νοημοσύνη, το ζήτημα της μη διάδοσης των πυρηνικών, την ειρήνη στην Ουκρανία, την Παλαιστίνη και την Αφρική. Ταυτόχρονα τόνισε ότι είναι αναγκαίο να μιλήσουν ανοιχτά για τους τομείς που διαφωνούν, όπως τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αρχής της καλής γειτονίας.

Όσον αφορά το πεδίο της παγκόσμιας οικονομίας, ο Αλέξης Τσίπρας υπογράμμισε ότι οι ηγεσίες της κάθε χώρας δεν πρέπει να επικεντρώνονται μόνο στην προάσπιση των βραχυπρόθεσμων συμφερόντων των λαών τους σε ένα διεθνές περιβάλλον χωρίς κανόνες που θα οδηγεί στον εμπορικό πόλεμο, στην αντιπαράθεση των συμφερόντων δισεκατομμυριούχων και στον φαύλο κύκλο της αμοιβαίας καταστροφής, αλλά στο πώς θα κατοχυρώσουν αυτά τα συμφέροντα με νέες συμφωνίες και νέες πολυμερείς διευθετήσεις. Αναφερόμενος στην ισορροπία ΗΠΑ - Κίνας - ΕΕ, σημείωσε πως αν μια παγκόσμια δύναμη δεν συμφωνεί, τότε οι υπόλοιπες πρέπει να συνεχίσουν μαζί σε ένα μονοπάτι συνεργασίας.

Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ εστίασε κατά της λογικής του αυταρχικού καπιταλισμού που βασίζεται στο γνωστό απόφθεγμα του Deng Xiao Ping – «Άσπρη γάτα, μαύρη γάτα – αρκεί να πιάνει ποντίκια». “Κάθε χώρα έχει την δική της πορεία στην πρόοδο αλλά πρέπει να «αναζητήσουμε την αλήθεια στα γεγονότα», όπως λέει άλλο κινεζικό ρητό από το Βιβλίο του Han. «Kαι τα γεγονότα δείχνουν ότι η οικονομική και πολιτική πρόοδος είναι αλληλένδετες», επισήμανε.

Πηγή: skai.gr

