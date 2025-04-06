Ρωμανός για Βελόπουλο: Αποκρουστική, χυδαία και απάνθρωπη δήλωση

Σφοδρή επίθεση στον πρόεδρο της Ελληνικής Λυσης εξαπολύει ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Νίκος Ρωμανός, με αφορμή δηλώσεις του Κυριάκου Βελόπουλου για την τραγωδία των Τεμπών.

Πιο αναλυτικά η δήλωσή του κ. Ρωμανού:

«Ο κ. Βελόπουλος, σχολιάζοντας τοποθετήσεις δικηγόρων που εκπροσώπησαν οικογένειες θυμάτων των Τεμπών και εκθέσεις πραγματογνωμόνων που έγιναν κατ’ εντολήν άλλων οικογενειών (και του Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών), ευχήθηκε δημόσια «να ήταν στο τρένο τα παιδιά σας». Μετά από λίγα δευτερόλεπτα το πήρε πίσω «γιατί στενοχωρέθηκε εδώ ο (συνεργάτης του)».

Στη συνέχεια, απαντώντας σε χρήστες του διαδικτύου υποστήριξε πρώτα ότι υπέστη κοπτοραπτική και μετά ότι η συγκεκριμένη «ευχή» προήλθε από ακροατή του και απλώς τη διάβασε. Έπειτα, βέβαια κατάλαβε και ο ίδιος πόσο γελοία ήταν η δεύτερη εκδοχή και τη διέγραψε. Το τι ποιότητα πολιτικού ανδρός και ανθρώπου καταδεικνύει το να κάνει κανείς μία τέτοια ευχή για τα παιδιά οποιουδήποτε ανθρώπου, έστω και αν μετά «το πάρει πίσω» κατόπιν προτροπής του συνεργάτη του (και όχι επειδή συναισθάνθηκε ο ίδιος την αθλιότητα που εκστόμισε), το κρίνει ο καθένας.

Η αναγνώριση του λάθους, όσο μεγάλο κι αν είναι, είναι πάντα εκτιμητέα. Το να μην επιδεικνύει όμως, ούτε κατ’ ελάχιστον, την ειλικρίνεια που απαιτείται για αυτό και να το κάνει υποκριτικά, προσπαθώντας ακόμα και τότε να κοροϊδέψει τους πάντες, απλώς υπογραμμίζει την αποκρουστική, απάνθρωπη και χυδαία δήλωσή του.

Περιμένουμε (μάλλον μάταια) μια κανονική συγγνώμη από τον κ. Βελόπουλο για την πρωτόγνωρη χυδαιότητά του και μία ξεκάθαρη καταδίκη από όλα τα κόμματα».

Πηγή: skai.gr

