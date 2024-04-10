Ρωμανός: ΣΥΡΙΖΑ – ΠΑΣΟΚ, δεν υπερψήφισαν επί της αρχής το ν/σ για την έξτρα χρηματοδότηση της Ελλάδας από το Ταμείο Ανάκαμψης

«’’Γραμμή Αρβανίτη’’ υιοθετούν ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ και στο εθνικό Κοινοβούλιο» δηλώνει ο εκπρόσωπος Τύπου Νίκος Ρωμανός, αναφερόμενος στον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ.



«Αφού πρωταγωνίστησαν στην καμπάνια δυσφήμισης της χώρας πανευρωπαϊκά, ενορχηστώνοντας, συγγράφοντας και στηρίζοντας το κατάπτυστο ψήφισμα κατά της χώρας μας, που οδηγεί στον κίνδυνο απώλειας ευρωπαϊκών πόρων, σήμερα ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν υπερψήφισαν επί της αρχής το νομοσχέδιο για την έξτρα χρηματοδότηση της Ελλάδας από το Ταμείο Ανάκαμψης» δηλώνει ο κ. Ρωμανός.

Σύμφωνα με τον κ. Ρωμανό, «δεν υπερψήφισαν τους πόρους για τη βελτίωση των υποδομών των νοσοκομείων, την ενίσχυση των αγροτών, τα προγράμματα δωρεάν ιατρικών εξετάσεων και άλλα προγράμματα όπως το ‘’Εξοικονομώ κατ’ οίκον’’».«ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν κρατούν πια ούτε τα προσχήματα. Ελλείψει πολιτικών επιχειρημάτων και ρεαλιστικών αντιπροτάσεων, αγωνίζονται με κάθε τρόπο, εντός και εκτός συνόρων, για να υπονομεύσουν την ανάπτυξη, τη σταθερότητα, την κοινωνική συνοχή και τη χρηματοδότηση της χώρας» καταλήγει το στέλεχος της ΝΔ.

