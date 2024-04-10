Δεύτερη συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής υπό τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιο διεξήχθη σήμερα στο υπουργείο Εσωτερικών στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι των κομμάτων.

Επί τάπητος τέθηκαν οι τεχνικοί όροι και οι όροι διεξαγωγής της προεκλογικής περιόδου, σχετικά με την προβολή των κομμάτων και τις εμφανίσεις των υποψηφίων ευρωβουλευτών με τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την ΕΡΤ, να θέτει στο τραπέζι την πρόταση για ντιμπέιτ.

Εν τω μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται η εγγραφή των απόδημων που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία με την πλατφόρμα του υπουργείου Εσωτερικών να παραμένει ανοιχτή έως τις 29 Απριλίου. Μέχρι στιγμής, 70.000 Έλληνες του εξωτερικού αλλά και κάτοικοι εντός της περιφέρειας έχουν ήδη δηλώσει ότι θα ψηφίσουν με επιστολική ψήφο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.