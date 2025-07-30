Αυλαία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε περιβάλλον ακραίας σύγκρουσης

Της Δώρας Αντωνίου

Σε ιδιαίτερα οξύ και συγκρουσιακό κλίμα ολοκληρώνεται σήμερα ο πρώτος κύκλος της σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης με επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες, στη συζήτηση της πρότασης της πλειοψηφίας για σύσταση εξεταστικής επιτροπής, το ιδιαίτερο στοιχείο δεν ήταν οι πολύ υψηλοί τόνοι που κυριάρχησαν, αλλά το γεγονός ότι διατυπώθηκαν πολλές κατηγορίες και αιχμές σε προσωπικό επίπεδο. Κυριάρχησε η σύγκρουση του πρωθυπουργού με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, αλλά δεν έλειψαν οι πολύ σκληροί χαρακτηρισμοί και από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς.

Δεν αναμένεται η κατάσταση να διαφοροποιηθεί σήμερα, ούτε να χαμηλώσουν οι τόνοι. Ούτως ή άλλως, το κατηγορητήριο στις δύο προτάσεις για σύσταση προανακριτικής (μία του ΠΑΣΟΚ και μία δεύτερη από ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά) για διερεύνηση κακουργηματικών ευθυνών των Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, είναι πολύ σκληρό. Οι δύο υπουργοί θα μιλήσουν σήμερα στην Ολομέλεια για να απαντήσουν στις κατηγορίες που τους αποδίδονται και θα επαναλάβουν ότι δεν θεωρούν ότι έπραξαν κάτι παράνομο ή ότι προκύπτει οποιαδήποτε ευθύνη από το υλικό της δικογραφίας. Ασφαλώς οι εξηγήσεις τους, που έχουν διατυπωθεί και δημοσίως όλο το τελευταίο διάστημα, δεν αναμένεται να γίνουν αποδεκτές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και προεξοφλείται εκρηκτικό κλίμα.

Εφόσον επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες που θέλουν τη Ν.Δ. να αποχωρεί από την ψηφοφορία για την προανακριτική, θεωρείται βέβαιο ότι αυτό θα πυροδοτήσει νέο κύκλο επιθέσεων από την αντιπολίτευση και καταγγελιών για οργανωμένη προσπάθεια συγκάλυψης και για φόβο της κυβέρνησης ότι δεν μπορεί να ελέγξει την Κοινοβουλευτική Ομάδα της οποίας έχει χάσει την εμπιστοσύνη και φοβάται την ψήφο των βουλευτών σε μια διαδικασία μυστικής ψηφοφορίας.

Οι ψήφοι των κομμάτων της αντιπολίτευσης δεν αρκούν, βεβαίως, για να περάσει η πρόταση για σύσταση προανακριτικής. Οπότε ο πρώτος κύκλος για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κλείνει με την απόφαση για εξεταστική επιτροπή που ελήφθη χθες. Στην κυβέρνηση επενδύουν στο διάλειμμα μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο για αλλαγή ατζέντας και θεωρούν ότι το θέμα, καθώς θα είναι δύσκολο να συνεχίσει να τροφοδοτείται αυτή την περίοδο με νέα στοιχεία, θα υποχωρήσει.

Βεβαίως, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν τελειώνει εδώ. Η σύσταση της εξεταστικής επιτροπής θα το επαναφέρει στο προσκήνιο το Σεπτέμβριο. Παράλληλα, οι πληροφορίες επιμένουν ότι αναμένεται να έρθει στη Βουλή και μία νέα δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία θα αφορά βουλευτές. Οπότε, η συζήτηση για το θέμα θα ανοίξει εκ νέου.

Το στοίχημα για την κυβέρνηση - και σε αυτό θα δοθεί βαρύτητα - είναι να καταφέρει στο ενδιάμεσο να ανακτήσει την πρωτοβουλία των κινήσεων και να επιβάλλει τη δική της ατζέντα, με έμφαση στην παραγωγή πολιτικής και την αντιμετώπιση προβλημάτων που κάνουν την καθημερινότητα των πολιτών δύσκολη. Με παρεμβάσεις όπως η αυριανή, που ο πρωθυπουργός θα εγκαινιάσει την παράδοση του μεγαλύτερου τμήματος του οδικού άξονα Πατρών - Πύργου, μήκους 65 χιλιομέτρων, ένα έργο που εκκρεμεί για δεκαετίες και ολοκληρώνεται έπειτα από πολλές καθυστερήσεις και αναβολές.

