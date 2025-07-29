Σφοδρά πυρά στην αντιπολίτευση εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ τόνισε ότι η εξεταστική επιτροπή είναι ο μόνος δρόμος για την αλήθεια και την εξυγίανση του οργανισμού. «Αν προκύψουν στοιχεία στη συνέχεια, θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο σύστασης προανακριτικής», τόνισε.

Αρχικά, ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε «απίστευτες σαχλαμάρες» τα όσα είπε στο βήμα της Βουλής ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος ο οποίος συνέδεσε τις πυρκαγιές με την τοποθέτηση ανεμογεννητριών.

Και συνέχισε ο πρωθυπουργός:

«Η σημερινή συζήτηση μπορεί να γίνει αφετηρία μιας γόνιμης διαδρομής διαφάνειας και λογοδοσίας είτε να ξεχαστεί και αυτή γρήγορα ως μια ακόμα αδιέξοδη στιγμή άγονων κοινοβουλευτικών διαξιφισμών. Η παράταξή μας διαλέγει την πρώτη οδό. Προτείνει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την ίδρυσή του έως και σήμερα ώστε να αντιμετωπιστούν οι βαθιά ριζωμένες παθογένειες και οι διακομματικές αστοχίες, να ανιχνευθούν πιθανές ευθύνες και να οδηγηθούμε τελικά σε μια κάθαρση που θα χτίσει μια επόμενη ημέρα προς όφελος των αγροτών, των κτηνοτρόφων και της ίδιας της χώρας. Είναι άλλος ο καταλογισμός ευθυνών και άλλο το κυνήγι μαγισσών».

«Η τοπική και η ευρωπαϊκή αδράνεια επέτρεψαν να φυτρώσουν πολλά παράσιτα γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ»

«Είναι αλήθεια πως η διαδικασία αυτή στο παρελθόν έχει υπάρξει αδιέξοδη ειδικά όταν χρησιμοποιήθηκε ως όπλο κομματικής εκδίκησης. Μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση αποτελεί τον μόνο δρόμο για να δούμε και να υπερβούμε την πραγματικότητα που πρέπει οριστικά να αφήσουμε πίσω. Η Ελλάδα του 2025 δεν έχει ανάγκη από άλλες δόσεις σκανδαλολογίας και δηλητηριώδους δημαγωγίας. Έχει ανάγκη από αλήθειες. Ακόμα και απέναντι σε πολλά κακώς κείμενα που επιμένουν να μας πληγώνουν. Και έχει ανάγκη από τόλμη, να τα ξεπεράσουμε ανεξάρτητα από όποιο πολιτικό κόστος αυτά συνεπάγονται. Και αυτή είναι και η δικιά μου προσωπική επιλογή. Και δεν θα μασήσω τα λόγια μου. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν επί δεκαετίες μια ανοιχτή πληγή, ένας φορέας που σχεδιάστηκε να εξυπηρετεί τον εθνικό πρωτογενή τομές που με την πάροδο του χρόνου όμως μετατράπηκε σε έναν φορές εξυπηρετήσεων», επισήμανε ο πρωθυπουργός και τόνισε:

«Μέρος των κονδυλίων τελικά δεν κατέληγε εκεί που έπρεπε. Η τοπική αλλά και σε έναν βαθμό η ευρωπαϊκή αδράνεια επέτρεψαν να φυτρώσουν πολλά παράσιτα γύρω του».

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε επίσης πως «πολύ πριν κινηθεί η ευρωπαϊκή εισαγγελία, πολλές υποθέσεις που αφορούσαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ήδη στη δικαιοσύνη», ενώ σημείωσε πως «έχουμε ήδη δρομολογήσει την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, προκειμένου να εκλείψει η ανθρώπινη μεσολάβηση στον προσδιορισμό των επιδοτήσεων. Η ΑΑΔΕ έχει και το κύρος και την αποφασιστικότητα να κάνει τις απαραίτητες διασταυρώσεις και να εντοπίσει με ακρίβεια ποιος πραγματικά δικαιούται να πάρει ευρωπαϊκούς πόρους».

«Πολύ σύντομα το ελληνικό κράτος θα αποκτήσει πλήρη εικόνα όλων όσων μεσολάβησαν και θα μπορεί να ξεχωρίσει πολύ σύντομα τις πιο σκοτεινές συναλλαγές, θα αποτυπώσει και θα καταλογίσει τα ποσά που πρέπει να επιστραφούν, ξεκινώντας από τις πιο σοβαρές και κραυγαλέες υποθέσεις», ανέφερε επίσης ο πρωθυπουργός.

Σφοδρή αντιπαράθεση με Κωνσταντοπούλου, Φάμελλο και Ανδρουλάκη

Σε ένα σημείο της ομιλίας του πρωθυπουργού, τον διέκοψε η Ζωή Κωνσταντοπούλου με τον κ. Μητσοτάκη να απαντά: «Σταματήστε να φωνάζετε. Δεν είστε εδώ πέρα στο δικαστήριο να υπερασπίζεστε τους βιαστές, τους οποίους υπερασπίζεστε με μεγάλη συστηματικότητα. Σταματήστε πια αυτή τη φάμπρικα. Αυτά στο δικαστήριο να τα κάνετε όχι εδώ. Αρκετά πια».

«Τα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προτείνουν τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής και αναλώνονται και πάλι σε παιχνίδια εντυπώσεων, περιορίζοντας ουσιαστικά και πολιτικά την υπόθεση, αποκλειστικά και μόνο στα χρόνια της παρούσας διακυβέρνησης», είπε ακολούθως απευθυνόμενος σε ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έπασχε εξαρχής. Εμείς πιστεύουμε πως δεν στοιχειοθετείται ποινική ευθύνη υπουργού για αυτό και προτείνουμε τη σύσταση εξεταστικής. Αναρωτιέμαι κύριε Φάμελλε, ανταγωνίζεστε την κυρία Κωνσταντοπούλου; (…) Τι σας εμποδίζει να ψηφίσετε μαζί μας την εξεταστική και αν προκύψουν στοιχεία στη συνέχεια να εξετάσουμε το ενδεχόμενο σύστασης προανακριτικής», ανέφερε ο πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Απευθυνόμενος στη συνέχεια στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, σημείωσε πως «αυτός ο δρόμος (της αλήθειας) μπορεί να ανοιχτεί μόνο μέσα από εξεταστική επιτροπή. Όποιος τον αποφεύγει είναι ίσως, κ. Ανδρουλάκη, επειδή φοβάται πως θα βρεθούν τα δικά σας ίχνη».

«Εγώ δεν κατηγόρησα ποτέ το ΠΑΣΟΚ και δεν σας επιτρέπω να αποκαλείται αυτή την παράταξη εγκληματική οργάνωση. Σας επιστρέφω τον χαρακτηρισμό όπως επέστρεψαν τα λεφτά οι φίλοι σας. Να μην θυμίσω εκείνες τις ωραίες πράσινες συσκέψεις κλεφτών, όπως τις αποκαλούσε ο πολύ ειλικρινής κατά τα άλλα Θεόδωρος Πάγκαλος. Σε αυτές που ζητούσαν τότε τα κομματικά σας στελέχη να δηλώνουν διπλάσια παραγωγή αλλά όχι τετραπλάσια. Για αυτό κ. Ανδρουλάκη πριν αρχίσετε να μιλάτε καλό είναι να ρωτάτε», επισήμανε.

«Και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ είστε αθώες περιστέρες προς τα ζητήματα αυτά. Φωνάζετε στον ΣΥΡΙΖΑ... Για εξηγείστε μας, ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός που τροποποίησε τη σχετική υπουργική απόφαση για να μπορούν να παίρνουν επιδοτήσεις βοσκοτόπια χωρίς ζώα; Ποιος το έκανε αυτό κ.Φάμελλε; Ο κ. Αποστόλου; Ακούγοντας τον κ. Πολάκη να φωνάζει – ο οποίος κάτι θα ξέρει για το τι γινόταν με τους κτηνοτρόφους της Κρήτης – καταλαβαίνω γιατί δεν θέλετε την εξεταστική», συνέχισε.

Η κυβέρνηση συγκρούεται με το «βαθύ κράτος»

Ο πρωθυπουργός ανέφερε στη συνέχεια πως: «Δεν επιδιώκουμε συμψηφισμούς, αλλά δεν θα ξεχάσουμε και τι γινόταν στη χώρα, κυρίως για να αντιμετωπίσουμε μια χρόνια παθογένεια που αποδείχθηκε μεταδοτική. Να θυμίσω ότι η κυβέρνηση και λάθη παραδέχεται, αλλά συγκρούεται με αυτό που αποκαλούμε “βαθύ κράτος”. Το αποδείξαμε με την ψηφιακή μεταρρύθμιση. Σύστημα πιο κοντά στον πολίτη και πιο μακριά από τη διαφθορά. Το αποδείξαμε με τη γρήγορη απονομή συντάξεων, με την εφαρμογή ηλεκτρονικού εισιτηρίου στα γήπεδα, με την άυλη συνταγογράφηση. Η μάχη είναι συνεχής και αφορά όλα τα επίπεδα – και είναι η ίδια μάχη που θα δώσουμε τώρα και στο πεδίο των αγροτικών χρηματοδοτήσεων. Είναι κάτι που το χρωστάμε σε όσους του νομοταγείς αγρότες και κτηνοτρόφους».

«Οι πόροι να διοχετεύονται σε πραγματικά παραγωγικές δραστηριότητες. Κάποτε θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι η εποχή εύκολων επιδοτήσεων βαίνει προς το τέλος της», τόνισε.

Απευθυνόμενος και πάλι στην αντιπολίτευση, τόνισε πως διατηρεί «μια επιθετική και χυδαία ρητορική. Πρώτη φορά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ μαζί με άλλα κόμματα μοιράζονται το ίδιο σκοτεινό λεξιλόγιο, χούντα, εγκληματική οργάνωση, Καμόρα, ένας φθηνός δημόσιος λόγος… Συγκλίνουν για έναν και μόνο λόγο, γιατί αδυνατείτε να εκφράσετε πολιτικό λόγο».

«Ελάτε να ψηφίσουμε μαζί την εξεταστική»

«Παρέθεσα τους λόγους για τους οποίους η εξεταστική είναι η ενδεδειγμένη λύση. Επιχείρησα να αναδείξω τον ωμό οπορτουνισμό των θέσεων της αντιπολίτευσης. Και θέλω να τονίσω, για μία ακόμα φορά, τον κίνδυνο η πατρίδα μας και η κοινωνική ζωή να επιστρέψουν σε μια διαλυτική εσωστρέφεια, την ώρα που γύρω μας οι αναταράξεις εντείνονται και οι αυταρχικές φωνές πληθαίνουν. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, ως εκλεγμένος πρωθυπουργός, να το θυμίσω σε όσους επαναλαμβάνουν τα περί ‘’χούντας’’, δηλώνω ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια πειραματισμών, ούτε της αμφισβήτησης της εσωτερικής σταθερότητας και συνοχής. Θα ζητούσα μεγαλύτερη ευθύνη και περισσότερη σοβαρότητα», συνέχισε.

Τέλος, ο πρωθυπουργός κάλεσε τα κόμματα της αντιπολίτευσης να αποσύρουν το αίτημα για προανακριτική. «Αποσύρετε το αίτημά σας για προανακριτική επιτροπή. Ελάτε να ψηφίσουμε μαζί την εξεταστική. Εξάλλου, αν προκύψουν στοιχεία, μπορούμε να πάμε σε προανακριτική», είπε. «Μόνο έτσι μπορούμε να δώσουμε απάντηση σε ένα δομικό πρόβλημα. Θα μπορούσαμε αυτή την απάντηση να τη δώσουμε από κοινού. Αυτό ζητά η κοινωνία, που έχει την αίσθηση ότι το σκάνδαλο που συζητάμε δεν είναι κομματικό – είναι διακομματικό και έχει ήδη επιμερίσει τις ευθύνες», κατέληξε.

Μητσοτάκης κατά Ανδρουλάκη στη δευτερολογία - «Έχετε ηθική α λα καρτ»

Στη δευτερολογία του ο πρωθυπουργός απάντησε σε όσα είπε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. «Κύριε Ανδρουλάκη είναι αρκετά άκομψο να αναφέρεστε σε συγγενικά πρόσωπα που δεν είναι παρόντες και δεν μπορούν να απαντήσουν. Ήσασταν πάρα πολύ εκνευρισμένος σήμερα. Ήταν σε μια κατάσταση εν έξαλλο που με κάνει να προβληματίζομαι γιατί πράγματι θέλετε να ανεβάσετε τους τόνους», είπε αρχικά ο πρωθυπουργός.

«Μιας και αναφερθήκατε στον πατέρα μου να σας πω ότι οι πολιτικοί των προηγούμενων γενιών κύριε Ανδρουλάκη πράγματι κάνανε πολιτική με διαφορετικούς όρους και με διαφορετικούς κανόνες και οι προσωπικές εξυπηρετήσεις εκείνη την εποχή δεν ήταν ιδιαιτερότητα και χαρακτηριστικό ενός μόνο πολιτικού αλλά τον τρόπο που λειτουργούσε ένα συνολικό σύστημα», συνέχισε και τόνισε πως: «Μου δίνετε την εντύπωση πως παρουσιάζεστε ως έναν κακέκτυπο του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του ‘80, χωρίς το χάρισμα του Ανδρέα Παπανδρέου. Αφήσαμε πίσω αυτές τις εποχές και καλό είναι να έχουμε μια αίσθηση πως εκσυγχρονίζουμε τον πολιτικό διάλογο».

Ο πρωθυπουργός στη συνέχεια κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη για «ηθική α λα καρτ», λέγοντας: «Είπατε ότι ένα μερίδιο της "εγκληματικής οργάνωσης", όπως την περιγράψατε και δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω τον χαρακτηρισμό, ότι κάποια από αυτά τα ποσά επέστρεφαν ως μαύρο πολιτικό χρήμα. Από πού προκύπτει αυτό και σε ποιους πήγε το πολιτικό χρήμα; Αυτές είναι ανυπόστατες κατηγορίες οι οποίες έχουν αποδέκτη μια ολόκληρο παράταξη και τις οποίες τις απορρίπτουμε συλλήβδην και χωρίς καν να μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση».

«Επειδή κάνατε μια αναφορά στην αλαζονεία εμείς είμαστε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που προέκυψε από δύο εκλογές. Αυτό σημαίνει ότι στη δημοκρατία υπάρχει ο κανόνας της πλειοψηφίας. Και αν θέλετε, ως προς τα δικαιώματα της μειοψηφίας, εμείς τροποποιήσαμε το Σύνταγμα και δώσαμε αυξημένα δικαιώματα στη μειοψηφία να προχωρήσει μέχρι και στη σύσταση εξεταστικής επιτροπής», απάντησε.

Ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ υπενθύμισε, σχετικά με τα Ανώγεια και τον ορεινό Μυλοπόταμο και τα περί συστήματος εξαγοράς ψήφων, πως πρώτο κόμμα ήταν το ΠΑΣΟΚ.

«Εσείς εξάλλου κ. Χνάρη μου (βουλευτής Ρεθύμνου) την τεχνική λύση την ξέρετε καλά διότι ήσαστε αποδέκτης ποσών από την τεχνική λύση. Και κάτι τελευταίο κ. Ανδρουλάκη επειδή μιλήσατε για τα διαπλεκόμενα που στηρίζουν την κυβέρνηση και επιτίθενται στο δύσμοιρο ΠΑΣΟΚ να θυμίζω την ιστορία με την περιβόητη μονταζιέρα των Τεμπών που αποδείχθηκε ότι ήταν ένα πολύ μεγάλο ψέμα, για να θυμόμαστε και τις δικές σας σχέσεις με τα κυκλώματα διαπλοκής», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

