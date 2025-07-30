ΣΥΡΙΖΑ: Η εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ξεκάθαρη αποφυγή της προκαταρκτικής

Η εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ επιλέχθηκε από τον κ. Μητσοτάκη και ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία με μοναδικό σκοπό να κουκουλώσει τη δικογραφία που ήρθε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελική Αρχή. Στόχος η συγκάλυψη και η φίμωση της αλήθειας και της Δικαιοσύνης ακόμα μια φορά, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

«Για να μην υλοποιηθεί η πρόταση της εισαγγελίας κάνουν εξεταστική επιτροπή από το 1998 μέχρι σήμερα. Η εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ξεκάθαρη αποφυγή της προκαταρκτικής.

Ο απομονωμένος και απονομιμοποιημένος κ.Μητσοτάκης έψαχνε άλλον έναν σύμμαχο - πολιτικά συνένοχο στη σημερινή ψηφοφορία και τον βρήκε στην Πλεύση Ελευθερίας και στην κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία του προσέφερε πολύτιμη υπηρεσία, ψηφίζοντας την πρόταση εξεταστικής, μόνη από όλα τα άλλα κόμματα.

Επιμένουμε η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο, το λέει η ευρωπαία Εισαγγελέας, το ανακαλύπτει - αποκαλύπτει η ερευνητική δημοσιογραφία, το αντιλαμβάνεται πλήρως η κοινωνία. Και για να γίνει η έρευνα για τις ποινικές ευθύνες υπουργών που ζητάει η Εισαγγελέας πρέπει αύριο να συγκροτηθεί προκαταρκτική επιτροπή. Με βάση την κοινή πρόταση ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και Νέας Αριστεράς. Εκεί θα φανούν οι πολιτικές επιλογές και η ευθύνη των κομμάτων έναντι της δικαιοσύνης και της κοινωνίας» υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

