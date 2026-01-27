Η Γαλλία τίμησε τη Βικτόρια Μπέκαμ, η οποία ανακηρύχθηκε Ιππότης του Τάγματος των Τεχνών και των Γραμμάτων σε τελετή που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2026, στο Παρίσι. Η 51χρονη σχεδιάστρια μόδας συνοδεύτηκε από τον σύζυγό της, Ντέιβιντ, τους γιους τους Ρομέο και Κρουζ, την κόρη τους Χάρπερ, καθώς και στενούς φίλους και τις συντρόφους των δύο γιων της, Κιμ και Τζάκι.

Ωστόσο, για ακόμη μία φορά απουσίαζε ο μεγαλύτερος γιος της οικογένειας, ο 26χρονος Μπρούκλιν Μπέκαμ. Η απουσία του ήρθε μόλις μία εβδομάδα μετά τη δήλωσή του ότι έχει διακόψει κάθε δεσμό με την οικογένειά του, επιλέγοντας να δημιουργήσει μια νέα ζωή με τη σύζυγό του, την κληρονόμο Νίκολα Πελτζ, στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι δηλώσεις, οι ευχαριστίες και το μήνυμα ενότητας

Το περίβλεπτο βραβείο απονεμήθηκε από τη Γαλλίδα υπουργό Πολιτισμού, Ρασιντά Ντατί, η οποία παρουσίασε τη Βικτόρια Μπέκαμ με μια ιδιαίτερα θερμή ομιλία, επαινώντας τη συμβολή της στη μόδα. Όπως ανέφερε, προσέφερε σε εκατομμύρια νεαρά κορίτσια μια νέα εικόνα του εαυτού τους, λειτουργώντας ως πρότυπο ελευθερίας και τόλμης.

Ανεβαίνοντας στο βάθρο μπροστά σε ένα πλήθος γεμάτο αστέρια, με την οικογένειά της να στέκεται περήφανα μπροστά της, η Βικτόρια ευχαρίστησε το γαλλικό Υπουργείο Πολιτισμού και την υπουργό, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την τιμή. Δήλωσε περήφανη που είναι Βρετανίδα, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι η Γαλλία είναι από τα λίγα μέρη, όπου η μόδα αντιμετωπίζεται με τη σοβαρότητα που της αξίζει ως μορφή τέχνης.

Στην ομιλία της έκανε ειδική αναφορά στα παιδιά της, ευχαριστώντας τα που πίστεψαν στο όραμά της, παρά τις πρόσφατες δηλητηριώδεις κατηγορίες του Μπρούκλιν εναντίον της. Ευχαρίστησε, επίσης, τον σύζυγό της, Ντέιβιντ, με τον οποίο είναι παντρεμένοι εδώ και 26 χρόνια, τονίζοντας ότι είδε το πάθος και την αποφασιστικότητά της να χτίσει μια επιχείρηση για την οποία θα μπορούσαν και οι δύο να είναι πραγματικά περήφανοι.

Οικογενειακές εντάσεις και η δύσκολη πορεία της επιχείρησης

Η απουσία του Μπρούκλιν δεν αποτέλεσε μεμονωμένο περιστατικό, καθώς ο επίδοξος σεφ δεν είχε δώσει το «παρών» ούτε στα 50ά γενέθλια του πατέρα του, στην πρεμιέρα της εκπομπής της μητέρας του στο Netflix στο Ηνωμένο Βασίλειο, ούτε στην τελετή αναγόρευσης του Ντέιβιντ Μπέκαμ σε ιππότη στο Κάστρο του Ουίνδσορ.

Μεταξύ των ισχυρισμών που έχει διατυπώσει, ο Μπρούκλιν ανέφερε ότι η Βικτόρια αποσύρθηκε από τον σχεδιασμό του νυφικού της Νίκολα Πελτζ την τελευταία στιγμή, ενώ την κατηγόρησε ότι κατέλαβε τον πρώτο χορό στον γάμο του και χόρεψε ανάρμοστα πάνω του μπροστά σε όλους.

Παρά τις οικογενειακές εντάσεις, η οικογένεια Μπέκαμ φάνηκε αποφασισμένη να παρουσιάσει ένα ενωμένο μέτωπο. Η τελετή στο Παρίσι αποτέλεσε την πρώτη δημόσια εμφάνιση μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Μπρούκλιν, με τη μεγάλη μέρα της Βικτόρια να μην επισκιάζεται από το οικογενειακό δράμα.

Η βραδιά ανέδειξε και τη δύσκολη επιχειρηματική διαδρομή της ομώνυμης μάρκας μόδας της Βικτόρια, η οποία κατέγραψε ζημίες άνω των 66 εκατομμυρίων λιρών μετά την έναρξή της το 2008. Η εταιρεία κατάφερε τελικά να επιστρέψει στην κερδοφορία το 2023, με τον Ντέιβιντ να τη στηρίζει επί χρόνια με δάνεια και χρηματοδοτήσεις που έφτασαν τα 23 εκατομμύρια λίρες το 2019. Στο ντοκιμαντέρ της στο Netflix, και οι δύο μίλησαν ανοιχτά για την πίεση, την αγωνία και τον φόβο ότι η επιχείρηση δεν ήταν βιώσιμη.

Πηγή: skai.gr

