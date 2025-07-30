Η στρατηγική του ΠΑΣΟΚ στη συζήτηση για Προανακριτική - Τα σενάρια που εξετάζουν στη Χαριλάου Τρικούπη

Της Δέσποινας Βλεπάκη

Για δεύτερη μέρα “σκληρού ροκ” στη Βουλή προετοιμάζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης που αναμένεται να κατηγορήσει την Κυβέρνηση για αναξιοπιστία, μετά και τη χθεσινή υπερψήφιση της πρότασης της πλειοψηφίας για σύσταση εξεταστικής επιτροπής που θα επαναλάβει ότι δίνει το περιθώριο παραγραφής των ενδεχόμενων αδικημάτων του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μάκη Βορίδη και αμνήστευση στον Λευτέρη Αυγενάκη.

“Επινοείτε εξεταστική επιτροπή από το 1821 για να απαγορεύσετε στη δικαιοσύνη να ερευνήσει τα αδικήματα, που περιγράφει στη δικογραφία που έχει έρθει στη Βουλή. Και μιλάτε για αξιοπιστία; Ποια αξιοπιστία; Μηδέν αξιοπιστία έχετε. Μηδέν αξιοπιστία. Να λέτε κάθε τρεις και λίγο, τα ίδια και τα αντίθετα” ανέφερε χθες από το Βήμα της Βουλής ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Και ενώ οι φήμες φουντώνουν για το ενδεχόμενο αποχώρησης της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ από τη μυστική ψηφοφορία για την Προανακριτική Επιτροπή ο Νίκος Ανδρουλάκης σε περίπτωση που η απόφαση αυτή ληφθεί και κοινοποιηθεί αναμένεται να ρίξει πυρά στην Κυβέρνηση ότι δραπετεύει από τις ευθύνες με στόχο να προστατεύσει τους δύο υπουργούς της από την έρευνα της δικαιοσύνης.

“Αν, λοιπόν, πήρατε απόφαση, όχι μόνο να μην ψηφίσετε, αλλά και να αποχωρήσει η πλειοψηφία, τι να πω, κ. Μητσοτάκη; Πολιτική δειλία σε ένα τόσο σοβαρό θέμα! Νομίζω ότι καταλαβαίνει ο κάθε Έλληνας πολίτης ότι, όχι μόνο δεν θέλετε την αλήθεια, αλλά φοβάστε πια και την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, όπου πιθανόν κάποιοι να θέλουν να μη γράψουν το όνομά τους στα μαύρα γράμματα της συγκάλυψης και της ατιμωρησίας που θέλετε να τους βάλετε αύριο,” σημείωσε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό.

Τα τηλέφωνα μέχρι και αργά χθες το βράδυ πήραν φωτιά και οι εισηγήσεις που δέχθηκε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από στενούς του συνεργάτες έδειχναν σκληρό ροκ και επιχείρηση από πλευράς του ΠΑΣΟΚ να φωτίσει το ενδεχόμενο να μη βρίσκεται για πρώτη φορά η πλειοψηφία στην Ολομέλεια σε μια τόσο σημαντική κοινοβουλευτική στιγμή.

Σύμφωνα με πληροφορίες στο τραπέζι βρίσκεται το σενάριο το ΠΑΣΟΚ να θέσει θέμα απαρτίας σε περίπτωση αποχώρησης της πλειοψηφίας από τη μυστική ψηφοφορία, επικαλούμενο κοινοβουλευτικό προηγούμενο στη Βουλή, με πηγές να τονίζουν ότι το 2009 η συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για την υπόθεση της Μονής Βατοπαιδίου και της Λίμνης Βισθωνίδας ολοκληρώθηκε χωρίς μυστική ψηφοφορία στη Βουλή, με την επιχειρηματολογία ότι “δεν συνέτρεχαν προϋποθέσεις για να διεξαγωγή της ψηφοφορίας – καθώς δεν υπάρχει η δεδηλωμένη πλειοψηφία”.

Πάντως, σε περίπτωση που η διαδικασία προχωρήσει κανονικά, στελέχη δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ εκτός από τη δική του πρόταση για Προανακριτική επιτροπή να στηρίξει και την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, με το σενάριο να μην έχει κλειδώσει μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές

“Στόχος είναι να πάρει πλειοψηφία. Ποιο είναι το εμπόδιο; Τα κόμματα ακόμη κι αυτά που έχουν καταθέσει ή δεν έχουν καταθέσει είναι να στηρίξουν την πρόταση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και του ΣυΡιζΑ. Δεν υπάρχει διάσπαση δυνάμεων. Μπορούν να ψηφίσουν τη μία ή την άλλη ή και τις δύο μαζί” είχε αναφέρει ο Νίκος Ανδρουλάκης στο Action 24

Τη μάχη στη Βουλή εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη θα δώσουν σήμερα στη συζήτηση στην Ολομέλεια για τη σύσταση Προανακριτικής επιτροπής οι βουλευτές Ευαγγελία Λιακούλη, ο Γιώργος Μουλικιώτης και η Χριστίνα Σταρακά.

