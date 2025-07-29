Στην ανάγκη να σταλεί ένα καθαρό θεσμικό μήνυμα προς την κοινωνία αναφορικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων, αναφέρθηκε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, κατά την ομιλία του στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης για την πρόταση σύστασης εξεταστικής επιτροπής. Τόνισε ότι «για άλλη μια φορά, το ιστορικό βάρος το αναλαμβάνει αυτή η κυβέρνηση, αυτή η παράταξη, αυτός ο πρωθυπουργός», υπογραμμίζοντας πως η πρωτοβουλία δεν στοχεύει σε συμψηφισμούς, αλλά στη συνολική διερεύνηση ενός ζητήματος με βαθιές ρίζες στο χρόνο.

Την ίδια στιγμή, ο Κώστας Τσιάρας κάλεσε το Κοινοβούλιο να αναμετρηθεί με τη διαχρονική παθογένεια αυτής της υπόθεσης, τονίζοντας ότι «αν δεν είναι υποκριτική όλη αυτή η συζήτηση, αν μη τι άλλο, πώς μπορούμε να πείσουμε τους Έλληνες πολίτες ότι κάποια στιγμή θα γίνουμε όντως ουσιαστικοί απέναντι στη δική τους -- τουλάχιστον -- εκφρασμένη βούληση;».

Ο Κώστας Τσιάρας, υπενθύμισε πως η προβληματική λειτουργία του Οργανισμού δεν αφορά μόνο στη σημερινή περίοδο ή στους υπουργούς της τρέχουσας κυβέρνησης. Αντιθέτως, όπως σημείωσε, «η ιστορία της ροής ή της κατανομής των ευρωπαϊκών πόρων ξεκινάει από το 1981, από την είσοδο της πατρίδας μας στην τότε Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα», αναφερόμενος και σε συγκεκριμένα σκάνδαλα κοινοτικών ενισχύσεων, όπως το «καλαμπόκι».

Αναφερόμενος ειδικά στον ρόλο των προηγούμενων κυβερνήσεων, επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με την τεχνική λύση άνοιξε την κερκόπορτα, επιρρίπτοντας μάλιστα ευθύνες στον ΣΥΡΙΖΑ για τη μη ολοκλήρωση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης. «Τι κάνατε, η αλήθεια, για όλα αυτά ως κυβέρνηση; Τίποτα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός, ξεκαθάρισε ότι η απόφαση να τεθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ υπό επιτήρηση δεν συνδέεται με την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όπως δήλωσε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργήθηκε ένα Action Plan και προσέθεσε ότι «μέχρι σήμερα που μιλάμε έχει υλοποιηθεί το 80%. Έχουμε δυο μήνες ακόμα μπροστά μας για την ολοκλήρωσή του».

Σε σχέση με τις πληρωμές της βιολογικής κτηνοτροφίας και της μελισσοκομίας, ο κ. Τσιάρας αποκάλυψε ότι ανεστάλησαν με δική του απόφαση. «Έχουν παραιτηθεί πάνω από 2.000 συμπολίτες μας από το πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας και πάνω από 2.000 συμπολίτες μας από τη βιολογική κτηνοτροφία και τη βιολογική μελισσοκομία», τόνισε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον, ο αρμόδιος υπουργός δεσμεύτηκε για πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης και για έλεγχο όλων των εμπλεκομένων κρίκων. «Θα διερευνηθεί ο ρόλος όλων αυτών που εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Θα ερευνηθούν τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων, οι φορείς πιστοποίησης, οι τεχνικοί σύμβουλοι, όλοι όσοι είχαν μια συμμετοχή και στη ροή των χρημάτων», είπε, προσθέτοντας ότι «όλοι αυτοί που πήραν παράνομα χρήματα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα τα επιστρέψουν».

Σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες αναφορές περί καταστροφής εγγράφων, διευκρίνισε ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ηλεκτρονικά αρχεία -- δεν έχει έγχαρτα αρχεία» και πως «ενώ υπάρχει ήδη απόφαση και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Αθήνα, έχω ζητήσει εγώ ο ίδιος προσωπικά να μην προχωρήσουν σε αυτή τη διαδικασία».

Κλείνοντας, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης τόνισε τη σημασία του ΟΠΕΚΕΠΕ για την ελληνική περιφέρεια και τον πρωτογενή τομέα: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ -- με τη λειτουργία του, με την κατανομή και διανομή των ευρωπαϊκών πόρων -- είναι αυτός που στηρίζει τον πρωτογενή τομέα της χώρας μας. Είναι αυτός που στηρίζει την κοινωνική συνοχή στις απομακρυσμένες περιοχές, στα ορεινά χωριά, στην περιφέρεια της χώρας μας».

Τέλος, ο κ. Τσιάρας υπογράμμισε πως «το ιστορικό βάρος το αναλαμβάνει αυτή η κυβέρνηση, και αυτή η παράταξη, και αυτός ο πρωθυπουργός: το να αναμετρηθούμε με τον κακό μας εαυτό, με το κακό μας παρελθόν, με παθογένειες οι οποίες έρχονται από ένα μεγάλο βάθος χρόνου», επισημαίνοντας ότι η υπερψήφιση της πρότασης για εξεταστική, «δημιουργεί τη συνθήκη για να κάνουμε ένα πραγματικό βήμα για την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

