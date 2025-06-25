Του Γιάννη Ανυφαντή

Στη Βουλή διαβιβάστηκε η δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Πρόκειται για τον φάκελο της έρευνας της Ευρωπαίας εισαγγελέως για τις παράνομες επιδοτήσεις του οργανισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που «σκόνταψε» σε πολιτικά πρόσωπα και διαβιβάστηκε αμελλητί στην Ελληνική Δικαιοσύνη και από εκεί πήρε τον δρόμο για το Κοινοβούλιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η δικογραφία περιλαμβάνει ονόματα βουλευτών τόσο της Νέας Δημοκρατίας, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.

Η δικογραφία διαβιβάστηκε στη Βουλή σε έγχαρτη μορφή (τρεις διπλοί πανόδετοι φάκελοι), με τον όγκο της να υπολογίζεται σε περίπου 3.000 σελίδες. Αναμένεται να ανακοινωθεί στην Ολομέλεια σήμερα, προκειμένου να γίνει προσβάσιμη στους βουλευτές.

Από αύριο το πρωί στις 9, θα έχουν πρόσβαση οι βουλευτές στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία θα είναι διαθέσιμη σε τρία αντίτυπα - σε πρώτη φάση - στην αίθουσα 168 «Παύλος Μπακογιάννης»,

Υπενθυμίζεται ότι στη δικογραφία έχουν πρόσβαση όλοι οι βουλευτές, οι οποίοι μπορούν να μελετήσουν τα έγγραφα και να κρατήσουν σημειώσεις, όχι όμως να πάρουν κάποιο φωτοαντίγραφο της δικογραφίας.

Μετά από τη μελέτη της δικογραφίας, κυβέρνηση και αντιπολίτευση αναμένεται να ανοίξουν τα χαρτιά τους, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επιδιώκει την διερεύνηση μέχρι τέλους, προϊδεάζοντας για την κατάθεση αιτήματος σύστασης προανακριτικής ή εξεταστικής επιτροπής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.