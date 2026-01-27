Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε έργο υποδομής στην ουκρανική περιφέρεια Λβιβ

Έργο υποδομής στην περιφέρεια της δυτικής Ουκρανίας, Λβιβ, δέχτηκε ρωσική επίθεση, ανέφερε σήμερα στο Telegram ο κυβερνήτης της περιφέρειας Μαξίμ Κοζίτσκι.

Ο Κοζίτσκι δεν διευκρίνισε τι έργο υποδομής δέχτηκε επίθεση και πρόσθεσε ότι όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες εργάζονται επιτόπου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεν υπάρχουν τραυματίες από την επίθεση, πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

