Φάμελλος: Η πρόταση για εξεταστική έρχεται να συγκαλύψει τη δικογραφία

«Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο ενός τεράστιου οικονομικού σκανδάλου διαφθοράς που αφορά την κατάχρηση χρημάτων των αγροτών και της ΕΕ», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος κατά την παρέμβασή του στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που πρότεινε η κυβέρνηση.

Ο Σ. Φάμελλος τόνισε ότι από τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας προκύπτει ότι πρόκειται για «ένα ακόμη σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη». «Των δικό σας υπουργών, των γαλάζιων παιδιών και των γαλάζιων ακρίδων», είπε χαρακτηριστικά, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι η πρότασή της για Εξεταστική έρχεται «να κουκουλώσει, να συγκαλύψει τη δικογραφία» και «να φιμώσει τη Δικαιοσύνη, για να μην υλοποιηθεί η πρόταση της Εισαγγελίας».

Καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι ο λόγος που ζητάει Εξεταστική για τα τελευταία 30 χρόνια είναι «για να μην αρχίσει η διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών» για τους υπουργούς της, παρά τα «αδιάσειστα στοιχεία» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ενώ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό, ο οποίος αποχώρησε πριν την έναρξη της ομιλίας του Σ. Φάμελλου, ότι «κρύβεται» και «δεν αντέχει την αλήθεια».

Συνεχίζοντας, ζήτησε από την κυβέρνηση να απαντήσει εάν θα είναι παρόντες οι βουλευτές της ΝΔ στη αυριανή συζήτηση για την Προανακριτική, αφήνοντας αιχμές ότι φοβάται «διαρροές».

«Ο κ. Μητσοτάκης έβγαλε ήδη απόφαση, ότι δεν απαιτείται έρευνα για τους υπουργούς του. Παρά το ότι για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης αρκούν απλές ενδείξεις», είπε ο Σ. Φάμελλος, επισημαίνοντας ότι η δικογραφία αναφέρει ρητά ότι προκύπτουν στοιχεία για Βορίδη και Αυγενάκη και αφορούν συγκεκριμένα στα αδικήματα «της συνέργειας και της ηθικής αυτουργίας σε κακουργηματική απιστία». «Το κράτος είναι δικό του και το κάνει ό,τι θέλει», σημείωσε, κάνοντας λόγο για «πλιάτσικο» της «δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας» από την «Μητσοτάκης ΑΕ».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ απάντησε στον πρωθυπουργό ότι ο «όρος εγκληματική οργάνωση» περιλαμβάνεται στη δικογραφία και πως είναι υποχρέωση της αντιπολίτευσης να αναφέρεται σε αυτόν, ενώ αναφέρθηκε και στην υπόθεση των Τεμπών, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «έριξε στάχτη στα μάτια του κόσμου» με δύο προανακριτικές «χωρίς μάρτυρες» προκειμένου να ρίξει στα «μαλακά» τους Τριαντόπουλο και Καραμανλή. «Αυτή είναι η Δεξιά. Και μάλιστα μία από τις χειρότερες εκδοχές της», υπογράμμισε, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και σε προηγούμενες δηλώσεις του πρωθυπουργού και άλλων στελεχών της ΝΔ που παραδέχονταν ότι οι εξεταστικές δεν μπορούν να αναδείξουν την αλήθεια και τους καταλόγισε «διγλωσσία» και «υποκρισία».

«Στην Ελλάδα των Μητσοτάκη-Γεωργιάδη, όποιος έχει την πλειοψηφία κάνει ό,τι γουστάρει», είπε, αναφερόμενος στην εξεταστική για την 717, κατά την οποία, όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση αθώωσε τον κ. Καραμανλή γιατί «είχε την πλειοψηφία».

Σχολιάζοντας τις προειδοποιήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ότι ενδεχόμενα ποινικά αδικήματα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ενδέχεται να αποσβεσθούν μετά τη λήξη της δεύτερης τακτικής συνόδου, είπε πως αυτό που προτείνει η κυβέρνηση είναι «διπλά ύπουλο και πολιτικά χυδαίο». Προσέθεσε, δε, ότι επικαλούμενη τις διαχρονικές παθογένεις, επιδιώκει τον «συμψηφισμό» για να «πετάξει την μπάλα στην εξέδρα». «Μιλάμε για δικογραφία εισαγγελικής Αρχής που αναφέρεται σε παράνομες ποινικές πράξεις την περίοδο 2019-2022, δηλαδή αποκλειστικά στη διακυβέρνηση ΝΔ και σε συγκεκριμένα ποινικά αδικήματα», τόνισε και διερωτήθηκε «ποια άλλη κυβέρνηση στον δυτικό κόσμο και στην ευρωζώνη θα μπορούσε να σταθεί μετά από αυτό».

Απαντώντας και στα όσα είπε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του για τη «λογική» των αγροτών «να εξαρτούν ουσιαστικά το μέλλον τους μόνο από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις», έκανε λόγο για «θράσος» όσων τους «γαλούχησαν». «Στερήσατε τη δυνατότητα στη μεγάλη πλειονότητα των αγροτοκτηνοτρόφων -ακόμα και σε δεξιούς που δεν ήταν στο κόλπο- να επιδοτηθούν και να χρηματοδοτήσουν την παραγωγή τους», είπε, τονίζοντας πως δεν ασχολήθηκαν ποτέ ουσιαστικά με τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου αλλά ενδιαφέρονταν «μόνο για τις γαλάζιες ακρίδες και τα αρπακτικά».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, συνέχισε κάνοντας αναφορά στο κόστος που θα έχει αυτό το σκάνδαλο για την Ελλάδα, το οποίο δεν θα είναι μόνο δημοσιονομικό, καθώς δοκιμάζει την αξιοπιστία των θεσμών και την αξιοπιστία της χώρας στο εξωτερικό, ενώ, όπως είπε, είναι κάτι που θα συνεχιστεί και με άλλα σκάνδαλα, όπως αυτό της ανακύκλωσης.

«Κουμπάροι, πολιτικά γραφεία, παρατρεχάμενοι, στελέχη υπουργείων και υπουργικά γραφεία, συγγενείς όλοι ανακατωμένοι. Και μετά σας πείραξαν οι χαρακτηρισμοί και η τοξικότητα», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως «η σταθερότητα δεν απειλείται από τη διαφάνεια, από τη διαφθορά απειλείται».

Αναφέρθηκε, επίσης, στις προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη των αγροτών, κάνοντας λόγο για κοστολογημένο και εφαρμόσιμο σχέδιο, σε αντιπαραβολή με την κυβέρνηση που έστησε ένα «παρακράτος» και την «έπιασαν κυριολεκτικά με τη γίδα στην πλάτη».

Κλείνοντας, ο Σ. Φάμελλος επανέλαβε ότι η πρόταση της κυβέρνησης για Εξεταστική επιδιώκει να θάψει τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για τον λόγο αυτό, όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα την καταψηφίσει ζητώντας από τους βουλευτές της ΝΔ να είναι παρόντες αύριο και να μετρηθούν έναντι των πολιτών.

Άφησε επίσης αιχμές ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να επαναφέρει τη «λογική όλοι μαζί τα φάγαμε» και προειδοποίησε ότι αυτή η πολιτική δεν είναι μόνο «διεφθαρμένη» αλλά και «διπλά επικίνδυνη». «Το μήνυμα που περνάτε στους πολίτες είναι επικίνδυνο, καθώς περνάει το μήνυμα ότι "σημασία δεν έχει αν παραβιάσεις τη νομοθεσία, σημασία έχει να μην σε πιάσουν", ενώ παράλληλα επιδιώκει εξασφάλιση ψήφων με ανταλλάγματα» προσέθεσε και κατέληξε:

«Όσο πιο γρήγορα φύγετε, τόσο καλύτερο για όλους και για τη χώρα μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

