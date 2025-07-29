Του Γιάννη Ανυφαντή

Με 166 θετικές ψήφους ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής το αίτημα της Νέας Δημοκρατίας για την σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την πρόταση της «γαλάζιας» παράταξης υπερψήφισαν εκτός από τους βουλευτές της κυβερνητικής πλειοψηφίας, εκείνοι της Πλεύσης Ελευθερίας και τουλάχιστον 5 ανεξάρτητοι (Χάρης Κατσιβαρδάς, Δημήτρης Κυριαζίδης, Παύλος Σαράκης, Κωνσταντίνος Φλώρος).

Την πρόταση καταψήφισαν συνολικά 92 βουλευτές, μεταξύ αυτών εκείνοι του ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Νίκη, ενώ από την φανερή ψηφοφορία απείχαν οι 32 βουλευτές, προερχόμενοι από τις κοινοβουλευτικές ομάδες του ΚΚΕ και της Ελληνικής Λύσης καθώς και ο ανεξάρτητος Γιώργος Ασπιώτης. Η εξεταστική θα έχει αρχικώς τρίμηνη προθεσμία προκειμένου να ολοκληρώσει τις εργασίες της, με δικαίωμα παράτασης και θα αποτελείται από 31 μέλη.

Κατά την μαραθώνια συνεδρίαση, που διήρκησε σχεδόν 12 ώρες, κυριάρχησε το κλίμα ακραίας πόλωσης, με πολλές στιγμές όξυνσης και προσωπικές αιχμές μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, δίνοντας το στίγμα της αυριανής συζήτησης επί των προτάσεων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μητσοτάκης: «Άλλο ο καταλογισμός ευθυνών και άλλο το κυνήγι μαγισσών»

Για μία « ανοιχτή πληγή» που μετατράπηκε σε «εργαλείο εξυπηρετήσεων» έκανε λόγο ο Κυριακός Μητσοτάκης κατά την ομιλία του αναφερόμενος στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκαθαρίζοντας πως η συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής είναι η «ενδεδειγμένη λύση» σε αυτή τη συγκυρία, υπογραμμίζοντας πως για την κυβερνητική πλειοψηφία «δεν υφίσταται ποινική ευθύνη υπουργού». Αναφερόμενος στην διαχρονικότητα του ζητήματος τόνισε: «Το αποτέλεσμα είναι γνωστό: μέρος των ευρωπαϊκών κονδυλίων της αγροτικής πολιτικής τελικά δεν κατέληγε εκεί όπου έπρεπε. Η τοπική, αλλά σε έναν βαθμό και η ευρωπαϊκή, αδράνεια επέτρεψαν να φυτρώσουν πολλά παράσιτα γύρω του. Έτσι η κακοδιαχείριση του κράτους ενώθηκε σταδιακά με τη σιωπηλή αποδοχή της, ακόμα και από ένα τμήμα των αγροτών που συμβιβάστηκαν με αυτή την πραγματικότητα». Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης αντάλλαξαν βαρείς χαρακτηρισμούς για τις ευθύνες που βαραίνουν το κάθε κόμμα, με μία αναφορά του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για τη διασπάθιση των επιδοτήσεων στο παρελθόν και σήμερα να πυροδοτεί την ένταση. «Άλλο είναι ένας ελαιοπαραγωγός της Κρήτης ή ένας κτηνοτρόφος της Θεσσαλίας να δηλώνει κάτι παραπάνω, κακώς το κάνει, αλλά τα παίρνει ο ίδιος. Παλιά λοιπόν έπαιρναν παραπάνω αλλά τα έπαιρναν οι ίδιοι. Τώρα έπαιρναν παραπάνω αλλά τα έδιναν σε μαύρο πολιτικό χρήμα», είπε κατά την τοποθέτησή του ο Ν. Ανδρουλάκης προκαλώντας το δηκτικό σχόλιο του πρωθυπουργού: «Ηθική αλά κάρτ για τον κ. Ανδρουλάκη. Από που προκύπτει αυτό; Και σε ποιους πήγε το πολιτικό χρήμα; Αυτές είναι ανυπόστατες κατηγορίες οι οποίες έχουν αποδέκτη μία ολόκληρη παράταξη και τις απορρίπτουμε συλλήβδην».

Μετωπική Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη

Σφοδρό “μπρα ντε φερ” με΄έντονα προσωπικά χαρακτηριστικά προσέλαβε η αντιπαράθεση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη. «Πολλές φορές μου δίνετε την εντύπωση ότι παρουσιάζεστε ως ένα κακέκτυπο του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του ’80, χωρίς απλά το χάρισμα του Ανδρέα Παπανδρέου. Αφήσαμε πίσω αυτές τις εποχές κ. Ανδρουλάκη», είπε ο πρωθυπουργός σχολιάζοντας την τοποθέτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ανταπαντά: «Εγώ δεν έχω το ταλέντο του Ανδρέα Παπανδρέου. Και αυτό είναι ένα μειονέκτημα. Αλλά έχω ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Δεν έχω και το ταλέντο το δικό σας να εμπλέκομαι συνεχώς σε υποθέσεις διαφθοράς». Στο επίκεντρο της σύγκρουσης βρέθηκε και η διαχρονικότητα των ευθυνών για το σύστημα των αγροτικών επιδοτήσεων με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει ειδική αναφορά στην περίοδο διακυβέρνησης από την παράταξη της Χαριλάου Τρικούπη. «Να μη θυμίσω, λοιπόν, εκείνες τις ωραίες πράσινες «συσκέψεις κλεφτών», όπως τις αποκαλούσε ο πολύ ειλικρινής κατά τα άλλα Θεόδωρος Πάγκαλος. Σε αυτές που ζητούσε τότε, οι σύντροφοί σας, τα κομματικά στελέχη, να δηλώνουν διπλάσια παραγωγή αλλά όχι τετραπλάσια», τόνισε από τα κυβερνητικά έδρανα ο πρωθυπουργός με τον πινγκ – πονγκ να λαμβάνει προσωπική χροιά. «Τον πατέρα σας γιατί δεν τον θυμηθήκατε τον αείμνηστο και τι είχε πει για το ρουσφέτι; Υπάρχουν πολλά βίντεο στο youtube αν έχετε αυπνίες να τα παρακολουθήσετε για να δείτε ποιοι ήταν οι εμπνευστές στο ρουσφέτι», είπε ο Ν. Ανδρουλάκης, με Κυριάκο Μητσοτάκη να σχολιάζει πως είναι αρκετά άκομψη η αναφορά σε συγγενικά πρόσωπα που δεν είναι παρόντα: «Αναφέρθηκα στον πατέρα μου (…) Είστε πάντα εκνευρισμένος αλλά σήμερα κοκκινήσατε κιόλας. Ήσασταν σε μια κατάσταση εν εξάλλω…», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Συνεχείς διακοπές από την Ζωή Κωνσταντοπούλου

Οξεία ήταν η σύγκρουση και με την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία παρέμβαινε συχνά κατά την διάρκεια της ομιλίας του Πρωθυπουργού, προκαλώντας και την οργή του Προέδρου της Βουλής. Ενδεικτικός της έντασης είναι ο παρακάτω διάλογος.

Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Θα έρθετε στην Εξεταστική;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Σταματήστε να γκαρίζετε συνέχεια. Είναι κουραστική αυτή η πρακτική σας. Δεν ασχολούμαι μαζί σας κυρία Κωνσταντοπούλου

Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Τι δεν μπορείτε;

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Δεν ασχολούμαι μαζί σας. Μπορείτε να φωνάζετε όσο θέλετε.

Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι επειδή εμείς κάνουμε αντιπολίτευση.

Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Ναι σιγά την αντιπολίτευση που κάνετε.

Ζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραίος Πρόεδρος είστε.

Ν. ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αν δεν σας αρέσω κάντε μου πρόταση μομφής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.