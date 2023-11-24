Άλλαξε σελίδα ο ΣΥΡΙΖΑ – Οι νέες ισορροπίες στην Πολιτική Γραμματεία

Του Αντώνη Αντζολέτου

Η νέα σελίδα στον ΣΥΡΙΖΑ είναι γεγονός και όλα από τη Δευτέρα θα είναι διαφορετικά. Ειδικά στη Βουλή η ανθρωπογεωγραφία αλλάζει ριζικά και η «ομάδα των 11» θα παρακολουθεί τους πρώην συντρόφους της από τα ορεινά έδρανα πίσω από τους βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας.

Το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα υπάρξουν ζυμώσεις και συσκέψεις, καθώς η νέα Κ.Ο. θα πρέπει να βρει όνομα, αλλά και τον κοινοβουλευτικό της εκπρόσωπο. Επικεφαλής της, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, θα τεθεί ο Αλέξης Χαρίτσης.

Η επόμενη ημέρα απασχολεί πολύ τους «6+6», καθώς θα πρέπει να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα.

Οι δίαυλοι επικοινωνίας με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο ήταν συνεχώς ανοιχτοί όλο το διάστημα που πέρασε. Το νέο εγχείρημα θα είναι κοινό, αλλιώς ο χώρος θα κατακερματιστεί.

Δεν έχουν κάνει ακόμα τον προγραμματισμό για τον νέο φορέα που θα σχηματιστεί, καθώς το βλέμμα τους είναι στραμμένο στην παρουσία τους στη μάχη του προϋπολογισμού που θα είναι το πρώτο κρίσιμο crash test.

Θα γίνουν πολλές συναντήσεις, καθώς όπως αναφέρουν δεν θέλουν το κόμμα που θα φτιαχτεί να προέρχεται από τα «θραύσματα» του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να είναι κάτι ευρύτερο.

Ο Στέφανος Κασσελάκης επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους και να μην βάλει στο δημόσιο διάλογο όσα είχε πει τον προηγούμενο διάστημα περί αποστατών. Η συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας πραγματοποιήθηκε με μόλις 22 μέλη.

Δικαιολογημένα απόντες ήταν ο Νίκος Σκορίνης, ο Γιάννης Ραγκούσης και Κωνσταντίνος Βλαχάκης.

Έτσι και αλλιώς δεν θα έφταναν τον παλαιό αριθμό (42 μέλη) γιατί πλέον λείπουν οι εννέα της «Ομπρέλας», οι οχτώ της ομάδας Αχτσιόγλου και ο Στέφανος Τζουμάκας.

Η ανακοίνωση της Πολιτικής Γραμματείας ανέφερε για τη διάσπαση: «Αυτό που ο καθένας μπορεί να συμπεράνει, είναι ότι η μόνη διαφωνία όσων εγκαταλείπουν σήμερα το κόμμα, είναι η διαφωνία με τη βούληση της βάσης.

Η άρνησή τους να αποδεχθούν το αποτέλεσμα των εσωκομματικών εκλογών, δηλαδή την επιλογή των δεκάδων χιλιάδων μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που εξέλεξαν δημοκρατικά τον Στέφανο Κασσελάκη πρόεδρο του κόμματος. Πρόκειται για μια ξεκάθαρα αντιδημοκρατική στάση, η οποία ξεκίνησε ήδη από την επαύριο των εκλογών».

Η ηγεσία επιμένει και ζητεί πίσω τις έδρες των εννεά βουλευτών.

Τα δεδομένα έχουν αλλάξει στην Κουμουνδούρου όπως και οι ισορροπίες.

Η χθεσινή συνεδρίαση ήταν ένα πρώτο δείγμα για το ποιος θα αναλάβει πλέον τα ηνία της εσωκομματικής αντιπολίτευσης.

Στις τοποθετήσεις των μελών την πιο σκληρή κριτική την άσκησε ο Διονύσης Τεμπονερας καταρχάς για το ενδεχόμενο δημιουργίας του Πολιτικού Κέντρου. Έκανε λόγο για παράκεντρα που αντιστρατεύονται τις θεσμοθετημένες δομές συμπληρώνοντας:

«"Μα και ο Αλέξης Τσίπρας το έκανε με το πολιτικό κέντρο", θα αντιτάξει κάποιος. Ισχύει και ήταν λάθος και αρκετοί σύντροφοι πρώην και νυν, νομιμοποίησαν με την συμμετοχή τους, αυτήν την αντικαταστατική συμπεριφορά».

Τελικά Πολιτικό Κέντρο δεν θα συγκροτηθεί και η Πολιτική Γραμματεία θα συνεδρίαζει κάθε δυο εβδομάδες.

Ο κ.Τεμπονέρας τόνισε πως το Συνέδριο θα πρέπει να γίνει το αργότερο τον Ιανούαριο με τον ίδιο να αντιδρά έντονα όταν φέρεται να ακούστηκε από τον Πάνο Ρήγα η πρόταση να είναι διαρκές (με το ίδιο σώμα όπως τον Σεπτέμβριο). Ζήτησε να υπάρξει άμεση καταδίκη από τον πρόεδρο της τοξικότητας και των δημόσιων αντιπαραθέσεων.

«Είμαστε κόμμα και όχι καφενείο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κώστας Ζαχαριάδης στην τοποθέτησή του φέρεται να είπε πως «από την Κυριακή της 21ης Μαΐου βρισκόμαστε σε μια συγκλονιστική περιδίνηση. Έχουν έρθει τα πάνω κάτω. Οι σεισμικές δονήσεις στο χώρο μας επηρεάζουν την πολιτική ζωή στην ευρύτερη προοδευτική παράταξη και στη χώρα».

Η κινητικότητα εντός και εκτός ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγάλη. Ήδη πραγματοποιούνται συναντήσεις πολλών στελεχών σε όλη την Ελλάδα που έχουν αποχωρήσει προκειμένου να γίνει μια πρώτη καταγραφή. Από την πρώην εσωκομματική αντιπολίτευση εκτιμούν πως το επόμενο διάστημα και άλλα στελέχη θα φύγουν από την Κ.Ε. Στην Κουμουνδούρου κινούνται σε γραμμή υποβάθμισης των αποχωρήσεων, καθώς τα στοιχεία τους αναφέρουν πως χθες μέσα σε τρεις ώρες πραγματοποιήθηκαν 125 νέες εγγραφές στον isyriza. Aπό τότε που έφυγε η «Ομπρέλα» από τα 145.000 μέλη του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν πως έχουν αποχωρήσει 1.000.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.