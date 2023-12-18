Κατρίνης: Η καθημερινότητα δεν έχει σχέση με τη μαγική εικόνα της κυβέρνησης

O κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης αναφέρθηκε στην ψήφιση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2024.

Μιλώντας στον Real fm, τόνισε πως τα μαγικά νούμερα που ανέφεραν χθες ο πρωθυπουργός και ο υπουργός οικονομικών δεν έχουν σχέση με την καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών.

Στα τρόφιμα ο πληθωρισμός έχει ξεφύγει από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τα ‘’κόκκινα’’ δάνεια και το ιδιωτικό χρέος έχουν πολλαπλασιαστεί, ενώ η κυβέρνηση είναι θεατής της ακρίβειας που επελαύνει στα τρόφιμα, στις τηλεπικοινωνίες, την ενέργεια, τα καύσιμα, τα ενοίκια και σε κάθε τομέα της οικονομίας.

Η κυβέρνηση επιμένει στον υψηλό ΦΠΑ, που πληρώνουν η μεσαία τάξη και οι ασθενέστεροι οικονομικά συμπολίτες μας, για να μαζεύει υπερέσοδα και να μοιράζει επιδόματα δήθεν, τα οποία είχε καταγγείλει ως αντιπολίτευση.

Η κυβέρνηση μιλάει για ανάπτυξη, αλλά η Τράπεζα της Ελλάδος μας λέει ότι οι άμεσες ξένες επενδύσεις μειώθηκαν κατά 39%, οι εξαγωγές θα μειωθούν μέχρι το τέλος του 2023 και το εμπορικό έλλειμμα είναι 26 δις.

Να υπενθυμίσω ότι το έλλειμμα στο ισοζύγιο επί κυβερνήσεως κ. Καραμανλή ήταν ένας από τους δύο λόγους που μπήκαμε στα μνημόνια και όχι λόγω του ΠΑΣΟΚ, όπως είπε ατυχώς χθες ο κ. Μητσοτάκης, προφανώς για λόγους ισορροπίας στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας.

Τα νούμερα του προϋπολογισμού είναι πλασματικά και καθόλου ευχάριστα για τους Έλληνες πολίτες σε βασικούς τομείς, όπως είναι η παιδεία, η υγεία και η κοινωνική ασφάλιση.

Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει δικές του κοστολογημένες προτάσεις στο θέμα της φορολογίας. Ειδικά μάλιστα για τους χαμηλοσυνταξιούχους, οι οποίοι παίρνουν 300 ευρώ το μήνα, προτείνουμε εδώ και δύο χρόνια να πάρουν το ΕΚΑΣ.

Εάν ο πρωθυπουργός δεν έκανε φοροαπαλλαγές στην πολύ μεγάλη ακίνητη περιουσία και αν η χώρα μας δεν πλήρωνε πρόστιμο 500 εκατομμύρια για ελλιπείς ελέγχους στα τελωνεία, τα 650 εκατομμύρια θα μπορούσαν να πάνε σε 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους μέσω του ΕΚΑΣ, το οποίο θέσπισε το ΠΑΣΟΚ, κατήργησε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν το επαναφέρει η Νέα Δημοκρατία.

Αναφερθείς στο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά ΑΕΙ που θα φέρει ο πρωθυπουργός εντός του πρώτου μήνα του 2024 ο βουλευτής Ηλείας τόνισε:

Το ΠΑΣΟΚ έχει πει ξεκάθαρα ότι αυτό που προέχει είναι να θωρακιστεί και να ενισχυθεί το δημόσιο πανεπιστήμιο, το οποίο είναι βασικός πυλώνας της εκπαίδευσης στη χώρα.

Ακούμε βέβαια συνεχώς εξαγγελίες για μη κρατικά πανεπιστήμια. Από την πλευρά μας δεν είμαστε δογματικοί, αλλά δεν έχουμε δει κάποια συγκεκριμένη διάταξη από την κυβέρνηση για να την αξιολογήσουμε.

Η κυβέρνηση πρώτα θα πρέπει να αποδείξει ότι θέλει να κάνει μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την ώρα που η έκθεση της PISA αναφέρει ότι οι απόφοιτοι των ελληνικών σχολείων σε δεξιότητες είναι στις τελευταίες θέσεις των 80 χωρών του ΟΟΣΑ

Αλλά θα πρέπει να υπάρξει εθνικός διάλογος και συνεννόηση, γιατί η εκπαίδευση αποδεικνύεται ως ο μεγάλος ‘’ασθενής’’ της χώρας.

Σχετικά με την διάταξη που φέρνει η κυβέρνηση για το μεταναστευτικό, ο Μιχάλης Κατρίνης ανέφερε:

To ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσει την τροπολογία. Είναι μία σωστή ρύθμιση που δίνει λύση σε ένα υπαρκτό πρόβλημα, όπως είναι η έλλειψη εργατών γης και εργαζομένων στην εστίαση, κυρίως στην επαρχία.

Όμως θα πρέπει να ενισχυθούν και να οργανωθούν κατάλληλα οι υπηρεσίες που δίνουν τις άδειες παραμονής, οι οποίες είναι υποστελεχωμένες σε προσωπικό, με αποτέλεσμα να καθυστερούν πολύ αυτές οι διαδικασίες.



Πηγή: skai.gr

