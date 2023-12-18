Καλαματιανός: Ο ΣΥΡΙΖΑ ψηφίζει την τροπολογία για ξένους εργάτες αν και πρόχειρη

«Εμείς με ξεκάθαρο τρόπο στηρίζουμε την τροπολογία παρότι είναι πρόχειρη, ατελής και χωρίς ασφαλιστικές δικλείδες γιατί θέλουμε να υπάρχουν εργατικά χέρια και οι άνθρωποι αυτοί να έχουν πλήρη εργασιακά και ανθρώπινα δικαιώματα».

Αυτό τόνισε στην Ολομέλεια ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Διονύσης Καλαματιανός, αναφερόμενος στην τροπολογία για τους ξένους εργάτες που έχει κατατεθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας «Αναμόρφωση επαγγελματικής ασφάλισης, εξορθολογισμός ασφαλιστικής νομοθεσίας, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης και λοιπές διατάξεις».

Απευθυνόμενος στον υπουργό Εργασίας Άδωνι Γεωργιάδη, ο κ . Κακλαματιάνος είπε πως «σήμερα απολαμβάνουμε τον τρόπο που υιοθετείτε και δικά μας επιχειρήματα -αν και σας τα λέγαμε εδώ και χρόνια αλλά δυστυχώς δεν τα ακούγατε- για να αντικρούσετε τον κ. Σαμαρά και τους άλλους βουλευτές της ΝΔ που αντιδρούν στην τροπολογία που φέρνετε για τους εργάτες γης».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταλόγισε στον κ. Γεωργιάδη ότι «εσείς προσωπικά κάνατε τα πάντα το προηγούμενο διάστημα για να διώξετε τους ξένους εργάτες γης καθώς αυστηροποιήσατε το πλαίσιο, κάνατε πιο δύσκολη τη διαδικασία μετάκλησης και έτσι δημιουργήσατε ένα αδιέξοδο γι' αυτό στράφηκαν και πήγαν σε άλλες χώρες»

«Οι άλλες χώρες για να προσελκύσουν ξένους εργάτες γης τους δίνουν άδεια διαμονής, εργασίας και διασύνδεσης με τις οικογένειές τους» ανέφερε ο κ. Καλαματιανός και προσέθεσε:

«Εσείς, όμως αυτά τα πράγματα δεν τα προβλέπετε. Αντίθετα τους λέτε λαθρομετανάστες και τους διώχνετε. Αυτό δείχνει πόσο υποκριτική είναι η στάση σας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

