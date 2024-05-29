Τελικός Conference League: Στο ΟΑΚΑ οι οπαδοί της Φιορεντίνα, έτοιμοι να μεταβούν στην OPAP Arena

Έτοιμοι και οι οπαδοί της Φιορεντίνα για τον σπουδαίο τελικό του Europa Conference League κόντρα στον Ολυμπιακό το βράδυ της Τετάρτης (29/5, 22:00).

Οι φίλοι των «βιόλα», όπως αναμενόταν βάσει του σχετικού σχεδιασμού, έχουν συγκεντρωθεί στο ΟΑΚΑ, προκειμένου να μεταβούν στην OPAP Arena.

Όπως φαίνεται και από τις φωτογραφίες, πρόκειται για φιλάθλους όλων των ηλικιών.

