Τρεις άνδρες της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας Guardia di Finanza έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης στην ορεινή περιοχή Βαλτελίνα της βόρειας Ιταλίας.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα θύματα έπεσαν σε χαράδρα και ήταν είκοσι δύο, είκοσι πέντε και τριάντα πέντε ετών. Φέρεται να έσπασε το σχοινί από το οποίο κρατιόνταν οι τρεις άνδρες κατά την ορειβατική τους άσκηση.

Η ιταλική Γερουσία τήρησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των αδικοχαμένων αστυνομικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

