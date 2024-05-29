Υπερψηφίστηκε από την Κνεσέτ το προκαταρκτικό νομοσχέδιο που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση της UNRWA και προβλέπει την κατάργηση των ασυλιών και των προνομίων της οργάνωσης.

Το νομοσχέδιο πέρασε κατά την πρώτη ψηφοφορία με πλειοψηφία 42-6 στην Κνεσέτ την Τετάρτη. Εάν υπερψηφιστεί στην τελική ψηφοφορία, θα σημαίνει ότι ο αντιτρομοκρατικός νόμος θα ισχύει και για την UNRWA. Το Ισραήλ θα διακόψει στη συνέχεια όλους τους δεσμούς με την υπηρεσία και τα περιουσιακά στοιχεία της οργάνωσης στο ισραηλινό έδαφος θα κλείσουν.

Το νομοσχέδιο για την κατάργηση των προνομίων ονομάζεται επίσημα «Νομοσχέδιο για την κατάργηση της ασυλίας και των προνομίων της Υπηρεσίας Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή (UNRWA).» Η UNRWA είναι ένα παράρτημα του ΟΗΕ που είναι υπεύθυνο για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων 2 εκατομμυρίων στη Λωρίδα της Γάζας.

Το 1947 θεσπίστηκε το Διάταγμα των Ηνωμένων Εθνών για τα Προνόμια και τις Ασυλίες, σύμφωνα με το οποίο ο ΟΗΕ και οι αξιωματούχοι του πρέπει να απολαμβάνουν ορισμένες ασυλίες και προνόμια. Αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ασυλία από νομικές ενέργειες, απαλλαγή ή έκπτωση από φόρους και τοπικούς φόρους, απαλλαγή από απαγορεύσεις εισαγωγών ή εξαγωγών και απαλλαγή από φόρο εισοδήματος.

Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ καθορίζει με διάταγμα την ακύρωση της διπλωματικής ασυλίας της UNRWA.

Το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι έχει σημαντικά ενοχοποιητικά αποδεικτικά στοιχεία που υποδεικνύουν τη σχέση και τη συνέργεια της UNRWA στα εγκλήματα της Χαμάς.

Σε αυτά περιλαμβάνονται η ανακάλυψη τούνελ της Χαμάς κάτω από σχολεία της UNRWA και ευρήματα ότι υπάλληλοι της UNRWA συνεργάστηκαν με τη Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου.



Πηγή: skai.gr

