Η Ευρωπαϊκή Ένωση σκοπεύει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία για να γίνει μέλος της ΕΕ από τις 25 Ιουνίου με σκοπό να ενισχυθεί το ηθικό του Κιέβου, σύμφωνα με το Politico. Ωστόσο, διευκρινίζεται ότι δεν έχουν καμφθεί ακόμη πλήρως οι αντιρρήσεις της Ουγγαρίας.

Σχεδόν και τα 27 κράτη μέλη υποστήριξαν την έναρξη των διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων που θα πραγματοποιηθεί στο Λουξεμβούργο στις 25 Ιουνίου, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, τα ζητήματα που έθεσε η ουγγρική κυβέρνηση περιέπλεξαν μια συμφωνία για το πλαίσιο που θα επέτρεπε στο μπλοκ να ξεκινήσει τις συνομιλίες.

Το Βέλγιο, το οποίο ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία της ΕΕ έως τα τέλη Ιουνίου, πίεζε για την έναρξη των διαπραγματεύσεων κατά τη διάρκεια της θητείας του. Η Ουγγαρία, η οποία αναλαμβάνει την 1η Ιουλίου, καθυστερεί τη διαδικασία ένταξης με το Κίεβο και εμποδίζει τη βασική οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη για την ουκρανική κυβέρνηση. Οι πρεσβευτές της ΕΕ συζήτησαν σήμερα Τετάρτη τα διαπραγματευτικά πλαίσια για την ενταξιακή διαδικασία της Ουκρανίας και της Μολδαβίας που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ενώ η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ουκρανία συγκέντρωσε ορισμένες μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται ακόμη να εφαρμόσει το Κίεβο πριν ξεκινήσουν οι συνομιλίες, αξιωματούχοι λένε ότι η Ουκρανία έχει ήδη κάνει πράξη πολλές από αυτές. Αυτό περιλαμβάνει μεταρρυθμίσεις για την προστασία των εθνικών και γλωσσικών μειονοτήτων, όπως προτείνει η Επιτροπή της Βενετίας.

Η Ουγγαρία συνεχίζει να μπλοκάρει μια απόφαση, επικαλούμενη ανησυχίες, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των ουγγρικών μειονοτήτων στην Ουκρανία, μια μακροχρόνια απαίτηση που οι Βρυξέλλες και το Κίεβο επιμένουν ότι έχει αντιμετωπιστεί, είπαν οι άνθρωποι, οι οποίοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή οι συζητήσεις ήταν ιδιωτικές

Τον Ιούνιο του 2022, η Ουκρανία είχε μια ιστορική ευκαιρία να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας λάβει το καθεστώς υποψήφιας χώρας σε μια σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, αυτό το καθεστώς εξαρτήθηκε από ορισμένες σημαντικές μεταρρυθμίσεις με στόχο την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την καταπολέμηση των ολιγαρχών και την τήρηση των προτύπων της ΕΕ.

Το 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε στο Συμβούλιο της ΕΕ να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία και τη Μολδαβία.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας Ντένις Σμιχάλ, το Κίεβο αναμένει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μέχρι τον Ιούλιο.

