Ο Πούτιν δωσε έγκριση στη Rostelecom να αγοράσει τη Nokia

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εξουσιοδότησε σήμερα μια θυγατρική της εταιρείας τηλεπικοινωνιών Rostelecom να αγοράσει το μερίδιο της Nokia Solutions and Networks σε μια κοινοπραξία λογισμικού μεταξύ της Rostelecom και της Nokia, σύμφωνα με διάταγμα.

Η φινλανδική Nokia είχε ανακοινώσει τον Απρίλιο του 2022 ότι θα αποχωρήσει από τη ρωσική αγορά μετά την αποστολή στρατευμάτων από τη Μόσχα στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

