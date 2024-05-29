Χρηματιστήριο

Σε κλοιό ισχυρών πιέσεων βρέθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 1.440 μονάδων, εν μέσω αρνητικού κλίματος και στις διεθνείς αγορές.

Στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές και ο τίτλος της Motor Oil.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.442,21 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 2,00%.

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 142,88 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 34.880.438 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 2,26%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,46%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Quest Συμμετοχών (+1,14%), της Σαράντης (+0,55%), της Autohellas (+0,34%) και του ΟΠΑΠ (+0,20%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-4,34%), Alpha Bank (-3,93%), της Eurobank (-3,81%), της Εθνικής (-3,27%) και της Πειραιώς (-2,96%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 8.166.550 και 6.599.810 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 22,98 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 16,67 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 21 μετοχές, 92 πτωτικά και 8 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Χαϊδεμένος +10,61% και Moda Bango +3,35%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Ξυλεμπορία (π) -29,26% και Doppler -7,35%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 30,5500 -0,97%

ALPHA BANK: 1,6140 -3,93%

AEGEAN AIRLINES: 11,6300 -2,27%

VIOHALCO: 6,0200 -2,59%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,4600 -0,12%

ΔΕΗ: 11,1700 -3,21%

COCA COLA HBC: 32,0000 -1,23%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,5250 -0,98%

ΕΛΠΕ: 8,3000 -2,52%

ELVALHALCOR: 1,9120 -1,75%

ΕΘΝΙΚΗ: 8,1160 -3,27%

ΕΥΔΑΠ: 5,9400 -0,67%

EUROBANK: 2,0200 -3,81%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,3200 +1,14%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,7400 -1,03%

MOTOR OIL: 26,8600 -4,34%

JUMBO: 26,5400 -1,12%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,7400 -1,13%

ΟΛΠ: 24,0000 -0,83%

ΟΠΑΠ: 14,8100 +0,20%

ΟΤΕ: 13,7500 -2,55%

AUTOHELLAS: 11,9000 +0,34%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,6390 -2,96%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,0600 +0,55%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,1200 -0,77%

