Λίγες μόνο ώρες απομένουν για το ιστορικό παιχνίδι του Ολυμπιακού στην OPAP Arena και τον μεγάλο τελικό του Conference League με αντίπαλο τη Φιορεντίνα.

Και ενώ οι φίλοι των «βιόλα» έχουν μαζευτεί στο ΟΑΚΑ, ώστε να μεταβούν στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, χιλιάδες φίλαθλοι των «ερυθρόλευκων» συγκεντρώνονται στο ΣΕΦ και το «Γ. Καραϊσκάκης» ώστε να ξεκινήσουν και εκείνοι τη μετακίνησή τους στο γήπεδο.

Όπως μπορείτε να δείτε και στις παρακάτω εικόνες, η αστυνομική δύναμη κάνει αισθητή την παρουσία της για την ομαλή μετακίνηση των οπαδών, οι οποίοι από την πλευρά τους τραγουδούν συνθήματα σε πολύ καλό κλίμα ενόψει του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου της ιστορίας του Ολυμπιακού!

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.