Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Από ΣΕΦ και «Γ. Καραϊσκάκη» χιλιάδες φίλοι του Ολυμπιακού οδεύουν στο OPAP Arena - Δείτε φωτογραφίες

Στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ έχουν συγκεντρωθεί χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού προκειμένου να μεταβούν στην OPAP Arena για τον μεγάλο τελικό του Conference League

sport-fm

Λίγες μόνο ώρες απομένουν για το ιστορικό παιχνίδι του Ολυμπιακού στην OPAP Arena και τον μεγάλο τελικό του Conference League με αντίπαλο τη Φιορεντίνα.

Και ενώ οι φίλοι των «βιόλα» έχουν μαζευτεί στο ΟΑΚΑ, ώστε να μεταβούν στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, χιλιάδες φίλαθλοι των «ερυθρόλευκων» συγκεντρώνονται στο ΣΕΦ και το «Γ. Καραϊσκάκης» ώστε να ξεκινήσουν και εκείνοι τη μετακίνησή τους στο γήπεδο.
Όπως μπορείτε να δείτε και στις παρακάτω εικόνες, η αστυνομική δύναμη κάνει αισθητή την παρουσία της για την ομαλή μετακίνηση των οπαδών, οι οποίοι από την πλευρά τους τραγουδούν συνθήματα σε πολύ καλό κλίμα ενόψει του πρώτου ευρωπαϊκού τίτλου της ιστορίας του Ολυμπιακού!

Ολυμπιακός

Ολυμπιακός

Ολυμπιακός

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός Φιορεντίνα Conference League
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark