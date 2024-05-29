Τα ηλεκτρονικά πατίνια επιστρέφουν στη Θεσσαλονίκη

Η Lime, η μεγαλύτερη εταιρεία κοινόχρηστων ηλεκτρικών πατινιών στον κόσμο, ανακοινώνει την επιστροφή της στους ελληνικούς δρόμους.

Από σήμερα, 29 Μαΐου, η Lime επαναφέρει επίσημα τα ηλεκτρικά πατίνια της στη Θεσσαλονίκη, ενώ θα ακολουθήσει η Αθήνα, όπου η υπηρεσία θα γίνει διαθέσιμη στην αθηναϊκή ριβιέρα τον επόμενο μήνα.



"Η Lime έχει μια ιδιαίτερη σχέση με την Ελλάδα και είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε. Πριν από την πανδημία, είχαμε παρατηρήσει πολύ μεγάλη ζήτηση στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, με πάρα πολλούς αναβάτες που αξιοποιούσαν καθημερινά τις δυνατότητες που προσφέρει η μικρο-κινητικότητα. Είμαστε χαρούμενοι που επιστρέφουμε με αναβαθμισμένα ηλεκτρικά πατίνια και τη δέσμευση να επενδύσουμε μακροπρόθεσμα στην Ελλάδα, προσφέροντας νέους οικονομικούς, ασφαλείς και βιώσιμους τρόπους μετακίνησης. Η πρόθεσή μας είναι να ενισχύσουμε τις σύντομες μετακινήσεις, μικρότερες των 10 χλμ., με βολικές, μηδενικών εκπομπών, επιλογές μεταφοράς μέσω της εφαρμογής της Lime, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ενός πιο πράσινου συστήματος μεταφορών, προσβάσιμο σε όλους", εξηγεί ο Wayne Ting, CEO της Lime.



Η Lime έχει σημειώσει κερδοφορία επί δύο συναπτά έτη



Η Lime ήταν η πρώτη εταιρεία μικρο-κινητικότητας που σημείωσε κερδοφορία για ολόκληρο το έτος 2022 βάσει του προσαρμοσμένου EBITDA. Το 2023, η Lime επιβεβαίωσε το βιώσιμο μοντέλο επιχειρηματικότητάς της πετυχαίνοντας μια ακόμη χρονιά ρεκόρ σε μικτές κρατήσεις, προσαρμοσμένο EBITDA και συνολικές διαδρομές, ξεπερνώντας το ρεκόρ της για το 2022:



Ρεκόρ μικτών κρατήσεων ύψους $616 εκατ., αύξηση 32% σε σχέση με το 2022

Θετικό EBITDA για ολόκληρο το έτος, και προσαρμοσμένο EBITDA άνω των $90 εκατ., αύξηση άνω του 500% σε σχέση με το 2022

Ρεκόρ 156 εκατ. διαδρομών το 2023 (περίπου 5 διαδρομές κάθε δευτερόλεπτο για ολόκληρο το έτος), ενώ ξεπεράστηκαν οι 500 εκατ. διαδρομές συνολικά



Η επιστροφή των υπηρεσιών της Lime στην Ελλάδα ήταν μία από τις κορυφαίες προτεραιότητες της εταιρείας, καθώς πλέον η εταιρεία έχει σταθεροποιηθεί αρκετά ώστε να επενδύσει εκ νέου. Μετά τα εξαιρετικά αποτελέσματα του 2023, ήταν προφανές για τη Lime ότι η επιστροφή στην Ελλάδα το 2024 αποτελούσε μέρος του σχεδίου επέκτασής της παγκοσμίως. Καθώς η Lime σχεδιάζει να φέρει χιλιάδες ηλεκτρικά πατίνια στις δύο μεγάλες ελληνικές πόλεις, η εταιρεία θα δημιουργήσει άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας στην περιοχή και θα επενδύσει περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ μακροπρόθεσμα για να υποστηρίξει την έναρξη των υπηρεσιών.



Η Lime φιλοδοξεί να παίξει κεντρικό ρόλο στις τοπικές μεταφορές



Πριν τον περιορισμό των λειτουργιών της Lime λόγω της πανδημίας του Covid, η υπηρεσία σύντομων διαδρομών με τα ηλεκτρικά πατίνια της ήταν πολύ επιτυχημένη και την χρησιμοποιούσαν ευρέως οι πολίτες: τον Ιούνιο του 2020 η Lime είχε σημειώσει 1 εκατ. διαδρομές στη Θεσσαλονίκη, ενώ στην Αθήνα είχε συγκεντρώσει περίπου 20.000 ενεργούς χρήστες τον μήνα. Η επιστροφή της Lime στην Ελλάδα έρχεται με την φιλοδοξία τόσο να προσφέρει πράσινες και αξιόπιστες λύσεις μεταφοράς, όσο και να γίνει μέρος του τοπικού τρόπου ζωής και των κοινοτήτων.



"Καθώς η υπόλοιπη Ευρώπη υιοθετεί τη μικρο-κινητικότητα σε όλες της τις μορφές και ενώ οι περιβαλλοντικές προκλήσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, η Lime αποσκοπεί να συμβάλει έμπρακτα στην Ελλάδα για να ενθαρρύνει τους ανθρώπους να μεταβούν από τη χρήση αυτοκινήτων στις μεταφορές μηδενικών εκπομπών, τουλάχιστον για τις σύντομες διαδρομές τους. Σε πολλές αγορές αποτελούμε σημαντικό μέρος του κλάδου των μεταφορών, βοηθώντας τους ανθρώπους να μεταβούν από τη χρήση ΙΧ, και θέλουμε να κάνουμε το ίδιο και για τους έλληνες. Στη Lime εργαζόμαστε για να αλλάξουμε την υπάρχουσα κατάσταση με τη αυξημένη χρήση των ΙΧ, καθώς δεν μπορούμε πλέον να δίνουμε προτεραιότητα στα αυτοκίνητα έναντι των ανθρώπων στις αστικές περιοχές. Θέλουμε να συνεργαστούμε στενά με τις πόλεις και τις τοπικές αρχές για να συμβάλουμε στη συζήτηση προκειμένου να βελτιώσουμε από κοινού την οδική ασφάλεια και να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να επιλέξουν πιο πράσινα μεταφορικά μέσα", αναφέρει η Lucie Krahulcova, Senior Manager of Public Affairs της Lime.



Πώς να χρησιμοποιήσετε το πατίνι της Lime;



Για όσους δεν έχουν οδηγήσει ποτέ ηλεκτρικό πατίνι της Lime στο παρελθόν, παρακάτω είναι τα βασικά βήματα για να ξεκινήσετε μια διαδρομή με Lime:



1. Εντοπίστε ένα πατίνι της Lime στον χάρτη μέσω της εφαρμογής ή στον δρόμο.

2. Αν εντοπίσατε το πατίνι στον χάρτη, πατήστε "Κράτηση", για να το κρατήσετε μέχρι να φτάσετε στο σημείο όπου βρίσκεται.



3. Όταν φτάσετε κοντά στο επιλεγμένο πατίνι:

Αν είναι διαθέσιμη η εκκίνηση με ένα άγγιγμα, θα δείτε την επιλογή "Έναρξη διαδρομής" στην οθόνη.

Αν δεν βλέπετε την επιλογή "Έναρξη διαδρομής", μπορείτε να πατήσετε το κουμπί "Σάρωση για να ξεκινήσετε" και να σαρώσετε τον κωδικό QR στο πατίνι για να ξεκινήσετε τη διαδρομή σας.

4. Απολαύστε τη διαδρομή σας.



5. Όταν η διαδρομή σας πλησιάζει προς το τέλος της, πρέπει να παρκάρετε το πατίνι της Lime προσεκτικά, σεβόμενοι τους πεζούς και τους άλλους χρήστες του δρόμου.



Χάρη στη μοναδική συνεργασία που έχει η Lime με την Uber, τα ηλεκτρικά πατίνια της Lime θα είναι διαθέσιμα για κράτηση και μέσω της εφαρμογής της Uber, προσφέροντας στους χρήστες της πλατφόρμας στη Θεσσαλονίκη μια ακόμα ευκαιρία να μετακινούνται εύκολα, άνετα και βιώσιμα. Οι χρήστες της πλατφόρμας της Uber μπορούν να δουν τα διαθέσιμα ηλεκτρικά πατίνια της Lime απευθείας μέσα από την εφαρμογή, καθιστώντας πιο εύκολη από ποτέ την επιλογή ενός μέσου μικροκινητικότητας.

Τέλος, για να γιορτάσει την έναρξη επαναλειτουργίας της, η Lime θα προσφέρει έκπτωση 50% σε 5 διαδρομές σε όλους τους αναβάτες στη Θεσσαλονίκη μέχρι τις 7 Ιουνίου 2024. Για να επωφεληθούν από την προσφορά, οι αναβάτες απλώς πρέπει να εισάγουν τον εκπτωτικό κωδικό LIMEISBACKTH στο πεδίο «κωδικός έκπτωσης» ("Promo code") στην εφαρμογή της Lime.

Σχετικά με τη Lime



Η αποστολή της Lime είναι να δημιουργήσει ένα μέλλον στο οποίο η μεταφορά θα είναι κοινόχρηστη, προσιτή και απαλλαγμένη από άνθρακα. Ως ο μεγαλύτερος πάροχος κοινόχρηστων ηλεκτρικών οχημάτων στον κόσμο, η Lime συνεργάζεται με πόλεις για να αξιοποιήσει ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια προκειμένου να εξυπηρετήσει οποιαδήποτε διαδρομή μικρότερη των 5 μιλίων. Ανακηρύχθηκε από το Fast Company ως μια από τις πιο σημαντικές εταιρείες - “Brands That Matter” - και μια από τις 100 πιο επιδραστικές εταιρείες σύμφωνα με το Time Magazine. Η Lime μετράει περισσότερες από 500 εκατ. διαδρομές σε περισσότερες από 280 πόλεις σε πέντε ηπείρους, προωθώντας μια νέα γενιά καθαρών εναλλακτικών λύσεων έναντι του αυτοκινήτου. Μάθετε περισσότερα στο li.me.

