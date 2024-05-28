Δεν μας έχουν συνηθίσει σε τέτοιες υψηλών τόνων κόντρες και αντιπαραθέσεις για να λέμε και την αλήθεια. Αντιθέτως. Είναι γνωστό πως ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και η Ελιάνα Χρυσικοπούλου στα τρία χρόνια της συνεργασίας του στο πλατό της Ελένης Μενεγάκη σε γενικές γραμμές είχαν άριστη σχέση.

Σήμερα όμως προφανώς και ήταν μια διαφορετική μέρα και μάλιστα με μια απρόσμενη αφορμή. Τις συχνές εμφανίσεις του Στέφανου Κασσελάκη συνοδευόμενο από τον σύντροφό του Tyler Makbeth και το κατά πόσο αυτή η στάση του είναι για εκείνον επικοινωνιακά σωστή και θετική.

«Δεν ήμασταν και μπανανία πριν εμφανιστεί ο Στέφανος Κασσελάκης. Εμένα μου άρεσε που συστήθηκε έτσι, όταν πρωτοεμφανίστηκε. Από ‘κει και πέρα, νομίζω ότι το έχει παρακάνει. Δεν τη νοιάζει τη χώρα εάν ο Τάιλερ έχει καρδιά διαμάντι. Ποια χώρα ασχολήθηκε με αυτό;» σχολίασε στην αρχή ο Δημήτρης Ουγγαρέζος και συνέχισε:

«Η κριτική που έχει δεχθεί δεν είναι για αυτό το πράγμα αλλά για το ότι ήταν παντού μαζί του ο σύντροφός του. Σεξιστικά δεν μίλησε ποτέ κανένας παρά μόνο συγκεκριμένοι που περιμέναμε να το κάνουν»

«Του έλεγαν προεκλογικά να μην είναι παντού. Το αν αυτό του έχει βγει σε κακό, θα φανεί στο χειροκρότημα», τόνισε η Ελένη Μενεγάκη μπαίνοντας και η ίδια στη συζήτηση.

Και κάπου εκεί ξεκίνησε το χάος μετά την παρέμβαση της Ελιάνας Χρυσικοπούλου η οποία είπε: «Αυτό το «ξεκολλάτε» είναι αφοπλιστικό και νομίζω ότι είναι και η μόνη απάντηση. Έχουν πει σε κάποιο ετεροφυλόφιλο πολιτικό ζευγάρι να μην κυκλοφορούν δημόσια μαζί; Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ότι δεν υπάρχει μεγάλη μερίδα ανθρώπων που το πιστεύουν αυτό»

Αυτό ήταν. Ποιος είδε τον Δημήτρη Ουγγαρέζο και δεν τον φοβήθηκε -που λέει ο λόγος. «Το «ξεκόλλα» είναι προσβλητικό για όσους δεν είναι κολλημένοι. Εσύ ξεκόλλα, που νομίζεις ότι έχω πρόβλημα εγώ. Επιμένεις να το επαναλαμβάνεις. Αν μου το πεις πέντε φορές, θα σου πω ότι έχεις δίκιο; Εμένα δεν με ενδιαφέρει ο σκοταδιστής αλλά η υγιής κριτική. Ξεκίνησε ως επικοινωνιακό παιχνίδι και μετά δεν έκατσε να το «ζυγίσει». Το καλοβλέπει και το χρησιμοποιεί μια χαρά», της απάντησε αλλά το θέμα δεν τελείωσε εκεί.

«Μιλάμε για το πόσο βγαίνει μπροστά για να υποστηρίζει τη σχέση του, η οποία είναι ομοφυλοφιλική και στην Ελλάδα δεν είναι αποδεκτή. Όλοι κρύβονται πίσω από ένα «αλλά», όλοι στέκονται στο ναι μεν αλλά» ανταπάντησε σε υψηλούς τόνους η Ελιάνα με την Ελένη Μενεγάκη άφωνη να λέει: «Τρία χρόνια εδώ τέτοιο φούντωμα ότι μας το έκανε ο κ. Κασσελάκης»

