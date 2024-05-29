Στην σύλληψη ενός ατόμου το οποίο πιάστηκε κοντά στο OPAP Arena να φέρει πάνω του μαχαίρι προχώρησαν οι Αρχές στη Νέα Φιλαδέλφεια, κατά τη διάρκεια ελέγχων.
Συγκεκριμένα, το άτομο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εξονυχιστικών ελέγχων που γίνονται για τον τελικό του Conference League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Φιορεντίνα, στις 22:00.
Τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντεια από τις Αρχές και κατά την είσοδο οπαδών έξω από την OPAP Arena. Τουλάχιστον 5.000 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός για την ομαλή προσέλευση των οπαδών και τη διεξαγωγή του αγώνα.
- Αντίστροφη μέτρηση για τον τελικό του Conference: Χιλιάδες φίλαθλοι του Ολυμπιακού και της Φιορεντίνα γέμισαν το ΟΠΑΠ Arena - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
