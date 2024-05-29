Το διαδίκτυο βρυχάται. «Όλα τα βλέμματα στη Ράφα» είναι το σύνθημα που έχει γίνει viral από χτες, μετά τον βομβαρδισμό των Ισραηλινών στον προσφυγικό καταυλισμό, στη Γάζα. Περισσότεροι από 42 εκατ. χρήστες του Instagram έχουν ήδη κοινοποιήσει στην ιστορία τους τη φωτογραφία με το συγκεκριμένο σύνθημα, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα τόσο στην ηγεσία του Ισραήλ, όσο και στους ηγέτες του κόσμου..

Η ιστορία πίσω από την εικόνα

Πρόκειται για μία εικόνα φτιαγμένη με τεχνητή νοημοσύνη, που από χθες κυριαρχεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Γράφει «All eyes on Rafah» (όλα τα βλέμματα στη Ράφα) και καταδεικνύει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στη Ράφα, τη νοτιότερη πόλη στη Λωρίδα της Γάζας κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Η εικόνα δείχνει από ψηλά το στρατόπεδο από σκηνές, φωλιασμένες ανάμεσα σε χιονισμένες κορυφές. Στη μέση, μερικές λευκές σκηνές είναι τοποθετημένες ώστε να γράφουν «Όλα τα μάτια στη Ράφα». Ένας καταγάλανος ουρανός με σύννεφα σαν από βαμβάκι αχνοφαίνεται στο βάθος.

Μετά την έναρξη του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα, o IDF ξεκίνησε τις επιχειρήσεις από τον βορρά, εκτοπίζοντας Παλαιστίνιους από τα σπίτια τους. Η οδηγία που τους δόθηκε ήταν να κατευθυνθούν νότια, για να αναζητήσουν καταφύγιο.

Μέχρι τον Φεβρουάριο, περίπου το ήμισυ του πληθυσμού των 2,3 εκατομμυρίων της Γάζας είχε ωθηθεί στη Ράφα, όταν το Ισραήλ είπε ότι σχεδίαζε να ξεκινήσει μια χερσαία επιχείρηση στην περιοχή, υποστηρίζοντας ότι τέσσερις ταξιαρχίες της Χαμάς, βρίσκονταν εκεί.

Η ανακοίνωση καταδικάστηκε παγκοσμίως. Τον Φεβρουάριο, ο Richard "Rik" Peeperkorn, εκπρόσωπος του ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) για τη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, είπε ότι "όλα τα βλέμματα" είναι στραμμένα στην επικείμενη επίθεση στη Ράφα. Πιστεύεται ότι το «Όλα τα βλέμματα στραμμένα στη Ράφα» αφορμάται από τη δήλωσή του.

Έκτοτε, το σύνθημα εμφανίζεται σε αφίσες διαμαρτυρίας και άλλες αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τι συμβαίνει στη Ράφα;

Την Κυριακή, δύο ημέρες αφότου το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης (ICJ) διέταξε το Ισραήλ να σταματήσει την επίθεσή του στη Ράφα, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον 45 ανθρώπους στο al-Mawasi στη δυτική Ράφα, σύμφωνα με το Aljazeera, η οποία προηγουμένως είχε κηρυχθεί ασφαλής ζώνη.

Ένα άλλο ισραηλινό χτύπημα σκότωσε 21 σε στρατόπεδο εκτοπισμένων δυτικά της Ράφα την Τρίτη, τουλάχιστον 12 από τους νεκρούς ήταν γυναίκες. Αεροπορικές επιθέσεις σημειώθηκαν το πρωί της Τετάρτης.

Το Ισραήλ έχει σκοτώσει τουλάχιστον 36.171 ανθρώπους στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Ποιος μοιράστηκε την εικόνα «Όλα τα μάτια στη Ράφα» που δημιουργήθηκε από AI;

Πολλά δημόσια πρόσωπα αναδημοσίευσαν το σύνθημα:

Το αμερικανό supermodel Bella Hadid, του οποίου ο πατέρας είναι Παλαιστίνιος.

Η Ιρλανδή ηθοποιός Nicola Coughlan από την εκπομπή του Netflix Bridgerton.

Ο Αμερικανός κωμικός και συγγραφέας Hasan Minhaj καθώς και ο Αμερικανός ηθοποιός Aaron Paul.

Η Βρετανίδα ηθοποιός και ακτιβίστρια Jameela Jameel και η Βρετανίδα τραγουδίστρια Dua Lipa.

Διάσημοι Ινδοί ηθοποιοί, όπως οι Varun Dhawan, Priyanka Chopra Jonas, Alia Bhatt και Kareena Kapoor Khan.

Η πρώτη ιστορία Instagram που το χρησιμοποιεί δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα από τον χρήστη @shahv4012. Το Al Jazeera δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει εάν αυτός ο χρήστης δημιούργησε την εικόνα.

Bella Hadid post

Εκτός από το Instagram, η εικόνα έχει ανανεωθεί και στο X.

Πώς αντέδρασαν οι άνθρωποι στο «Όλα τα μάτια στη Ράφα»;

Φαίνεται ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που εξοργίστηκαν από την ανάρτηση, όσοι και αυτοί που την έχουν επιδοκιμάσει.

palestinian journalists have been risking their lives for months to document every single massacre and instead people are reposting an ai-generated “art” that says “all eyes on rafah” and tells us nothing about what is actually happening on the ground or gives us any action items — maryam مريم🇵🇸🍁 (@bluepashminas) May 28, 2024

All eyes on Rafah on your story and it’s posted by someone who hasn’t mentioned the genocide since October — haaniyah angus (@_haaniyah_) May 28, 2024

Όσοι επικρίνουν το viral post θεωρούν ότι αποσπά την προσοχή από πραγματικές εικόνες και σημαντικές ενημερώσεις για τη Rafah. Θεωρούν ότι θα έπρεπε να δημοσιεύονται από πίσω αληθινές εικόνες.

Here’s a real image to use to call awareness for ALL EYES ON RAFAH and the ongoing genocide happening in Gaza and across Palestine pic.twitter.com/XZ0ZloFAGt — 𝓵𝓫🍉 (@indiespicee) May 28, 2024

People start speaking up by reposting this image saying “ALL EYES ON RAFAH”, I hope people know that this is a long term movement, not just reposting a single no context AI image & call it done



PLEASE ALSO SHARE CONTEXT ABOUT RAFAH. u can start by reposting useful infographics🇵🇸 pic.twitter.com/TCISebaJ7T — Ida 🗝️ commissions open! (@sulkycatz) May 29, 2024

