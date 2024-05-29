Τι έδειξαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ για διαφθορά και αδικαιολόγητη αύξηση περιουσίας

Σε εκτεταμένους ελέγχους για υποθέσεις διαφθοράς και αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας προχώρησε η ΑΑΔΕ .

Όπως έδειξαν τα συγκεντρωτικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν και αφορούν από το 2017, όταν και συστάθηκε η Αρχή, έως σήμερα, η Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων έχουν διενεργηθεί / πραγματοποιηθεί:

226 έλεγχοι διαδικασιών, για τον εντοπισμό αδυναμιών και την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους

διαδικασιών, για τον εντοπισμό αδυναμιών και την βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους 800 έλεγχοι για διερεύνηση ποινικών και πειθαρχικών παραπτωμάτων, εκ των οποίων 146 εντόπισαν παραβάσεις

747 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης και 41 υπάλληλοι βρέθηκαν με αδικαιολόγητη προέλευση περιουσιακών στοιχείων

Έχουν αξιολογηθεί 2.097 καταγγελίες προς τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ

Έχουν διενεργηθεί 95 στοχευμένοι οικονομικοί και διαχειριστικοί έλεγχοι δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων

Έχουν πραγματοποιηθεί 355 επιτόπιοι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι στις κατά τόπους υπηρεσίες

Συνολικά, 450 υπάλληλοι έχουν παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο της ΑΑΔΕ για να επιβληθούν οι ποινές που προβλέπονται στο νόμο. Σε όλες τις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο, οι υποθέσεις έχουν παραπεμφθεί στους αρμόδιους εισαγγελείς για την άσκηση ποινικών διώξεων.

Στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν οι ελεγκτές της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ έχουν αξιοποιηθεί και πληροφορίες που έχουν υποβληθεί μέσω της πλατφόρμας «Καταγγελίες Πολιτών»

