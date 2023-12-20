Αυγενάκης: Αναγκαία η σύνδεση της καινοτομίας και της βιωσιμότητας στον πρωτογενή τομέα

Την ανάγκη σύνδεση της καινοτομίας και της βιωσιμότητας στον πρωτογενή τομέα υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης, κατά την ομιλία του σε εκδήλωση με θέμα «Καλλιεργώντας τους Σπόρους της Καινοτομίας» που πραγματοποιήθηκε στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Με αυτό όπως τόνισε «θα καταφέρουμε να μειώσουμε τις εισροές και να εξοικονομήσουμε πόρους, γιατί έτσι θα καταφέρνουμε να αυξήσουμε τις σοδειές, έτσι θα καταστήσουμε τον τομέα βιώσιμο και ελκυστικό για νέες επενδύσεις».

Μιλώντας για τη τεχνολογία στον πρωτογενή τομέα, ο κ. Αυγενάκης σημείωσε ότι θα συμβάλει στην μείωση του κόστος παραγωγής αλλά και στη παραγωγή ποιοτικώς ανώτερων προϊόντων.

Επισήμανε ότι η χρήση των καινοτομιών στον αγροτικό τομέα θα «ενισχύσει την εν γένει βιωσιμότητα του» η οποία είναι ένα βασικό ζητούμενο του σήμερα καθώς «η κλιματική και ενεργειακή κρίση δυσχεραίνουν το έργο των παραγωγών σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό τα τελευταία χρόνια».

Σε αναφορά του για τη επόμενη ημέρα στον πρωτογενή τομέα ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είπε ότι «οι εποχές των παχιών αγελάδων του παρελθόντος, που ξοδεύαμε αλόγιστα πόρους, οικονομικούς και περιβαλλοντικούς, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί».

Συμπλήρωσε ότι το ΥΠΑΑΤ θα είναι σύμμαχος κάθε ενέργειας που «προωθεί την καινοτομία και την βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα» που είναι «βασικοί πυλώνες της στρατηγικής του Υπουργείου».

Επίσης, χαιρέτησε την ανακήρυξη του Ηρακλείου ως η νέα Δημιουργική Πόλη Γαστρονομίας της UNESCO υπογραμμίζοντας ότι «ανήκει στο πολύ κλειστό κλαμπ των μόλις 7 πόλεων που κατάφεραν κάτι αντίστοιχο φέτος».

Από την πλευρά του ο επικεφαλής του ΕΙΤ FOOD hub Greece και συνιδρυτής των IDGC, Μιχάλης Στάγκος, επισήμανε ότι η όλη προσπάθεια ξεκίνησε πριν από δυο περίπου χρόνια ως Hub. «Δουλέψαμε όλα αυτά τα χρόνια αρκετά σκληρά σε αυτό το "ταξίδι" για να αναπτύξουμε ένα οικοσύστημα καινοτομίας» ανέφερε προσθέτοντας ότι «με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και άλλες εταιρίες δημιουργήσαμε μια εταιρία η οποία θα φέρει υπεραξία και πραγματικές λύσεις». Η εν λόγω εταιρία όπως είπε λειτουργεί «ανώνυμη» και έχει ως κύριο στόχο τη μεταφορά γνώσης και καινοτομίας στους τελικούς αποδέκτες του πρωτογενή τομέα, τους αγρότες.

«Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο είναι αργός της όλης προσπάθειας του υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προκειμένου να γίνει πιο αποτελεσματικός και βιώσιμος ο Έλληνας αγρότης» είπε από τη μεριά του ο αντιπρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Θωμάς Μπαρτζάνας, ο οποίος, παρουσίασε τους τρεις πυλώνες του προγράμματος που είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η βιωσιμότητα του πρωτογενούς τομέα και η καινοτομία/νέες τεχνολογίες.

