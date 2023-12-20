Καταψήφισε η αντιπολίτευση την τροπολογία για την «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΕ»

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Οργανωτικές και διαδικαστικές διατάξεις για την ανάπτυξη, παρεμβάσεις για την ενίσχυση της δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και άλλες επείγουσες διατάξεις». Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου, τάχθηκε η ΝΔ. Καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Ουδεμία ανατροπή επιφέρει η ρύθμιση για τους διαχειριστές πιστώσεων, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, αναφερόμενος στην τροπολογία που «ενοχοποιήθηκε» από τον ΣΥΡΙΖΑ, ως τροπολογία που παραδίδει ολοκληρωτικά ανυπεράσπιστους τους δανειολήπτες στους servicers.

«Επειδή κύριε Παππά αναφερθήκατε στη διάταξη για τους διαχειριστές πιστώσεων. Θεωρήσατε ότι θα βρείτε κάτι σε αυτό. Δεν ισχύει τίποτα από όσα είπατε. Καλύπτουμε ένα νομικό κενό στις ημερομηνίες και δεν ρυθμίζεται κάτι διαφορετικό», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, λίγο πριν την ολοκλήρωση της συζήτησης του πολυνομοσχεδίου.

Λίγο πριν το τέλος της συζήτησης, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου είχε ευχηθεί «καλά μυαλά» στην κυβέρνηση το 2024, ώστε να μην ξαναέρθει στη Βουλή το νέο χρόνο, με «νομοσχέδια εκτρώματα στα οποία στριμώχνονται εξυπηρετήσεις, με αντισυνταγματικές και σκανδαλώδεις τροπολογίες».

«Καλό είναι όλοι μας να λάβουμε υπόψη ότι η κοινωνία έχει προβλήματα και τα προβλήματα απαιτούν λύσεις. Δεν φτάνει απλά να λέμε λόγια. Πρέπει να λύνουμε και προβλήματα, να αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα και αυτό το νομοσχέδιο γι΄ αυτό έρχεται και γι΄ αυτό έχει διατάξεις από 13 υπουργεία, για να δώσει δηλαδή λύσεις», απάντησε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Παρά την διακομματική αντίδραση για την «πανσπερμία διατάξεων», ο κ. Παπαθανάσης επέμεινε ότι το νομοσχέδιο είναι «συνώνυμο της καλής νομοθέτησης», αφού έγινε οργανωμένη συζήτηση και στην αρμόδια επιτροπή και στην Ολομέλεια. Επικαλέστηκε δε την έρευνα του ΚΕΦΙΜ για να υπογραμμίσει ότι οι τροπολογίες της τελευταίας στιγμής, έχουν μειωθεί σε «ιστορικά» χαμηλά επίπεδα.

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών έχει δηλώσει ότι μέσα στο 2024, το υπουργείο θα καταθέσει στη Βουλή 20 νομοσχέδια.

Με τις ψήφους της ΝΔ πέρασε η τροπολογία του νομοσχεδίου του υπουργείου Οικονομικών για την ΑΝΑΠΛΑΣΗ Α.Ε ενώ σύσσωμη η αντιπολίτευση την καταψήφισε.

Στην τροπολογία, που συμπεριλαμβανόταν η αύξηση των μισθών των εξωκοινοβουλευτικών υπουργών, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε «παρών».



