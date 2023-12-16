 Λευτέρης Αυγενάκης: Ο ΟΠΕΚΕΠΕ όπως λειτουργεί σήμερα δεν μας εκπροσωπεί

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ όπως λειτουργεί σήμερα δεν μας εκπροσωπεί. Δεν είναι σωστή εικόνα» ξεκαθάρισε από τη Βουλή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης και τόνισε ότι «ο πρόεδρος του Οργανισμού πρέπει να φύγει χθες».

Ο κ. Αυγενάκης, αφού υπενθύμισε ότι ζήτησε ήδη την παραίτηση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε αποφασισμένος για την αναμόρφωση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την οργάνωσή του σε έναν Οργανισμό σύγχρονο που θα απαντά στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως έχει καθήκον η χώρα μας και θα κατανέμει με διαφάνεια τις κοινοτικές ενισχύσεις.

Στο πλαίσιο των απαντήσεων του στους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων, μετά την ομιλία του επί του Προϋπολογισμού, ο Λευτέρης Αυγενάκης είπε χαρακτηριστικά:

«Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρέπει να φύγει χθες. Γι αυτό ζήτησα την παραίτησή του. Κι έχει ονοματεπώνυμο ο πρόεδρος και κάποια διοικητικά στελέχη, αριστεροί κατά τα άλλα. Και να γίνει μια σωστή οργάνωση και σύγχρονη λειτουργία, η οποία θα απαντά και στις υποδείξεις της Κοινότητας - γιατί είμαστε υποχρεωμένοι - και αποφασισμένοι να το κάνουμε και μάλιστα πολύ άμεσα. Διότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαχειρίζεται 2,8 δισ. ευρώ, ούτε ένα, ούτε δύο εκατομμύρια. Είμαστε ξεκάθαροι και θα βάλουμε τάξη, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Θα υπάρχει διαφάνεια. Θα υπάρχει συνέπεια στην κατανομή των κοινωνικών ενισχύσεων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

