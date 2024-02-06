Σπίρτζης για Τέμπη: Μεγάλη η απομείωση του προσωπικού στον σιδηρόδρομο

Τις ευθύνες και τα εγκλήματα για το δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 θα τα δει η Δικαιοσύνη, ωστόσο, υπήρξαν διαφοροποιήσεις στη λειτουργία τού σιδηροδρόμου μετά το 2019, είπε στο πλαίσιο της κατάθεσής του στην εξεταστική επιτροπή για «τη διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών» ο πρώην υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης.

Τόνισε, δε, ότι οι Γενικοί Κανονισμοί υπάρχουν για τα τηρούνται.

Επί υπουργίας μου ανησυχούσα για όλα, αλλά όχι για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου είπε ο κ. Σπίρτζης, σημειώνοντας ότι είχε μεν υπάρξει μεγάλη μείωση προσωπικού πριν αναλάβει, ωστόσο το προσωπικό κατά το διάστημα 2015-2019 ήταν «επαρκέστατο».

Κληθείς να πει «εάν υιοθετεί το αφήγημα του ανθρώπινου λάθους» ο κ. Σπίρτζης απάντησε αρνητικά, επισημαίνοντας πάντως ότι ο σιδηρόδρομος δεν λειτουργεί σε όλο το δίκτυό του με «συστήματα».

Όπως είπε ο κ. Σπίρτζης, για τις ευθύνες και τα εγκλήματα αρμόδια είναι η Δικαιοσύνη.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον πρώην υπουργό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, υπήρξαν οι εξής διαφοροποιήσεις: Πρώτον δεν είχε καταρρεύσει ο ΟΣΕ σε σχέση με το προσωπικό του. Κατέρρευσε από το 2019 [..] Θεωρώ ότι το προσωπικό που υπήρχε επί των ημερών μας, ήταν ήδη χαμηλά. Όταν (όμως) αυτό απομειώνεται ακόμα περισσότερο τότε προφανώς κατέρρευσε. Δεύτερον, οι ασφαλιστικές δικλείδες σταμάτησαν να υπάρχουν, όπως ήταν το υπερτοπικό σύστημα που υπήρχε στη Λάρισα (θέση Ζάχαρη) και το (κέντρο ελέγχου) στην οδό Καρόλου.

Επίσης, συνέχισε ο κ. Σπίρτζης, πρέπει, σε κρίσιμες ειδικότητες να τοποθετούνται άνθρωποι που έχουνε εμπειρία και να είναι μόνιμο προσωπικό.

Αναφερόμενος στο δυστύχημα του 2017 στο Άδενδρο, είπε ότι υπήρξε αφορμή για να βγάλει το υπουργείο συμπεράσματα. «Η πολιτική ηγεσία τού υπουργείου πρέπει να βγάζει συμπεράσματα από καθετί που συμβαίνει, (αλλά) και να κάνει πράγματα». Εμείς, σημείωσε, θεσμοθετήσαμε να υπάρχουν δύο μηχανοδηγοί υποχρεωτικά, μέχρι να ολοκληρωθεί το ETCS, θεσμοθετήσαμε πεντέμισι ώρες και υποχρεωτική ανάπαυση των μηχανοδηγών. Στη συνέχεια, έγινε και η αναθεώρηση του κανονισμού κίνησης. Οι Γενικοί Κανονισμοί Κίνησης δεν είναι εκθέσεις ιδεών, δεν γίνονται για να γίνονται αλλά για να τηρούνται» τόνισε ο κ. Σπίρτζης.

Για την προσπάθεια επί ημερών του να ενισχυθεί ο ΟΣΕ με προσωπικό, ο κ. Σπίρτζης είπε ότι έγιναν μετατάξεις από άλλους φορείς, για θέσεις σταθμαρχών, κλειδούχων και άλλων ειδικοτήτων και ότι δεν προβλεπόταν σε αυτές όριο ηλικίας, και ότι μέσα σε αυτές ήταν και διπλωματούχοι μηχανικοί άνω των 50 ετών.

Ερωτηθείς για την πορεία της σύμβασης 717 είπε ότι εποπτεύουσα Αρχή ήταν η ΕΡΓΟΣΕ και αρνήθηκε ότι οι παρατάσεις που δόθηκαν ήταν απαραιτήτως σε βάρος του Δημοσίου. Εάν παρέμβαινα στο έργο, θα ήταν παράβαση καθήκοντος είπε ο κ. Σπίρτζης

Σε ερώτηση για το ποσοστό ολοκλήρωσης της σύμβασης, όταν παρέδωσε το υπουργείο του, και στην επισήμανση του προέδρου της επιτροπής Δημήτρης Μαρκόπουλου ότι είχαν παραδοθεί μόλις 17 σταθμοί σε σύνολο 52, ο κ. Σπίρτζης είπε ότι η μέτρηση δεν γίνεται με το πλήθος των σταθμών αλλά με το ποσοστό του έργου που έχει πληρωθεί και που ανερχόταν στο 72%. Όσο για την τηλεδιοίκηση στη Θεσσαλονίκη, είπε ότι ήταν μεγάλο έργο και θα έβλεπε μεγάλο μέρος του δικτύου, οπότε «σωστά θα πήγαινε ο πρωθυπουργός να την εγκαινιάσει».

Τέλος, για την πώληση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, είπε ότι αυτή ανήκε στο ΤΑΙΠΕΔ και ότι έγγραφό του προς το Ταμείο, με το οποίο ζήτησε να τον ενημερώσουν για το διαγωνισμό ιδιωτικοποίησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, «δεν απαντήθηκε ποτέ». Θα ήταν πολύ χρήσιμο να καλέσετε το ΤΑΙΠΕΔ» στην επιτροπή σας είπε ο κ. Σπίρτζης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.