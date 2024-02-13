Εν αναμονή της επόμενης κίνησης των αγροτών βρίσκεται η κυβέρνηση μετά και τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τις επιπλέον παροχές που τους ανακοίνωσε. Βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου οι εκπρόσωποί τους πάντως δεν φάνηκαν ικανοποιημένοι από τα όσα πήραν με τις αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων να παραπέμπονται πλέον στις συνελεύσεις ανά την Ελλάδα.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video



Η συνάντηση του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους των αγροτών έγινε σε καλό κλίμα. Υπήρξε κατανόηση των δεδομένων από την πλευρά των αγροτών, κατανοήθηκε ότι ουσιαστικά εξαντλήθηκαν τα περιθώρια διαπραγμάτευσης και το πακέτο μέτρων είναι το τελικό, σχολίαζαν κυβερνητικές πηγές.



Η κυβέρνηση τονίζει ότι είναι ανοιχτή στο διάλογο για θεσμικά θέματα των παραγωγών και το αγροτικό πετρέλαιο, όμως διαμηνύει ότι το κλείσιμο των δρόμων και η παρεμπόδιση της κυκλοφορίας δεν θα γίνουν αποδεκτά και θα αντιμετωπιστούν.



Δεν αναμένεται νέα συνάντηση του κ. Μητσοτάκη με τους αγρότες, οι οποίοι πάντως κατάφεραν να εξασφαλίσουν ραντεβού προς τα τέλη του μήνα ή στις αρχές του επόμενου για τα ζητήματα της Θεσσαλίας και τις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel. Σε αυτή ο πρωθυπουργός αναμένεται να έχει συνάντηση με θεσμικούς και παραγωγικούς φορείς της Θεσσαλίας για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα.



Οι αγρότες θα καθορίσουν τη στάση τους μετά τις γενικές συνελεύσεις που θα πραγματοποιηθούν στα μπλόκα. Όλα δείχνουν ότι πιθανότατα την Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί νέα πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, προκειμένου να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις.

Θεσσαλία

Οι Θεσσαλοί αγρότες αναμένεται να πάρουν την Τετάρτη τις οριστικές αποφάσεις τους. Φαίνεται όμως ότι θα παραμείνουν στα μπλόκα και θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους. Στο τραπέζι «πέφτει» και το σενάριο της καθόδου στην Αθήνα τη Δευτέρα, με ή χωρίς τρακτέρ. Δηλώνουν ικανοποιημένοι μόνο για μέρος των κυβερνητικών μέτρων που αφορούν το ρεύμα, καθώς και για τη νέα συνάντηση που προγραμματίζεται για τον Daniel.

Μακεδονία

Οι Μακεδόνες αγρότες από πλευράς τους, δηλώνουν ανικανοποίητοι με τα μέτρα του πρωθυπουργού. Μετά τη συνέλευση στα Νέα Μάλγαρα που ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τρίτης η απόφαση είναι για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων και να συσταθεί ένα όργανο σε επίπεδο Μακεδονίας που θα συνεδριάσει για να αποφασίσει μπλόκα παντού. Το πρώτο μπλόκο μετά τη συνάντηση με τον κ. Μητσοτάκη σημειώνεται στον τελωνειακό σταθμό των Ευζώνων από τις 8 μέχρι τις 9 το βράδυ μόνο για τα φορτηγά.

Πελοπόννησος – Δυτική Ελλάδα

Στο ίδιο μήκος κύματος φαίνεται ότι θα κινηθούν οι αγρότες στην Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα. Οι αγρότες του Αιγίου αναμένεται να κλείσουν και πάλι τη νέα Εθνική Οδό. Αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με μεγαλύτερη διάρκεια μπλόκων σε δρόμους και κυρίως εθνικές οδούς. Η πρόταση που θα φύγει από το Αίγιο προς τα υπόλοιπα μπλόκα είναι η συνέχιση των κινητοποιήσεων με πιο δυναμικό τρόπο. Ανάλογο κλίμα για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων επικρατεί και στις εν εξελίξει συνελεύσεις σε Αγρίνιο και Πύργο. Η πρόταση που θα φτάσει στην Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων είναι να πάνε στην Αθήνα.

Τα κυβερνητικά μέτρα

Η δέσμη μέτρων για τη στήριξη των αγροτών που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση του με τη δεκαπενταμελή επιτροπή των μπλόκων και τη Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών θα εφαρμοστεί οριζόντια και αφορά όλους τους αγρότες.

Οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης περιλαμβάνουν φθηνό αγροτικό ρεύμα για μια δεκαετία, με την τιμή της κιλοβατώρας να διαμορφώνεται κάτω από τα δέκα λεπτά, και ρύθμιση οφειλών σε βάθος δεκαετίας με μηδενικό επιτόκιο. Η εφαρμογή του μέτρου θα ξεκινήσει από την 1η Απριλίου.

Για το αγροτικό πετρέλαιο, ο πρωθυπουργός υποσχέθηκε στους αγρότες την προκαταβολή του 50% της επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μέχρι τα τέλη Μαρτίου, ενώ, δεσμεύτηκε να ανοίξει τον διάλογο για πιο δίκαιο τρόπο επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης από το 2025.

«Πιστεύω ότι μπορούμε έναν κοινό τόπο ο οποίος θα λαμβάνει υπόψιν τους δικούς σας προβληματισμούς αλλά θα συνυπολογίζει ότι αφενός τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας είναι δεδομένα (…) πολλοί κλάδοι πολλές κοινωνικές ομάδες έχουν πάντα από την κυβέρνηση έχουν αιτήματα και προσδοκίες και κάθε απόφαση της κυβέρνησης πρέπει να βλέπει το όλον και να λαμβάνει υπόψιν και τη διάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών, αν και παραδέχτηκαν ότι έγινε ένας γόνιμος και ουσιαστικός διάλογος στο Μαξίμου, ξεκαθάρισαν ότι οι αποφάσεις θα ληφθούν στα μπλόκα. Βολές εναντίον της κυβέρνησης για τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.