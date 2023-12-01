Η προβληματική σχέση με τις ΗΠΑ λόγω της καθυστέρησης της προμήθειας των F-16 στην Τουρκία δίνει λίγες ελπίδες ότι η Άκυρα θα κάνει τη χάρη στη Δύση και η τουρκική Εθνοσυνέλευση θα επικυρώσει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Ακόμη το θέμα δεν έχει καν μπει στο πρόγραμμα της Εθνοσυνέλευσης.

Ο πρόεδρος Ερντογάν εφαρμόζει τακτική καθυστερήσεων παρά το γεγονός ότι ο Σουηδός ΥΠΕΞ Τομπίας Μπίλστρομ δηλώνει ότι το θέμα της Σουηδίας μπορεί να λήξει σε λίγες εβδομάδες. Μάλιστα ο Σονέρ Καγκαπτάι, διευθυντής του Τουρκικού Ερευνητικού Προγράμματος στο Ινστιτούτο της Ουάσιγκτον για την Πολιτική της Εγγύς Ανατολής, δήλωσε ότι η επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί πριν από τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2024.



Νέλσον: Η Χαμάς συγκεντρώνει χρήματα στην Τουρκία



Στο μεταξύ, ο αμερικανός υφυπουργός για θέματα Τρομοκρατίας και Οικονομικών Πληροφοριών του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ Μπράιαν Νέλσον, βρίσκεται από χθες στην Άγκυρα για το θέμα της αποτροπής συγκέντρωσης κεφαλαίων για τη Χαμάς. Ο Νέλσον εξέφρασε ανησυχία για την ικανότητα της Χαμάς να συνεχίσει να συγκεντρώνει χρήματα ή να βρίσκει οικονομική υποστήριξη στην Τουρκία, για τις επιχειρήσεις της για πιθανές μελλοντικές τρομοκρατικές επιθέσεις», όπως είπε προειδοποιώντας ότι η στάση της Τουρκίας υπέρ της Χαμάς μπορεί να επιδεινώσει το ήδη τεταμένο κλίμα στις σχέσεις με τις ΗΠΑ.



Πηγή: DW - Αριάνα Φερεντίνου, Κωνσταντινούπολη

