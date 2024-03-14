Ξεκίνησαν οι εργασίες για την αποκατάσταση της ζημιάς στον υποθαλάσσιο αγωγό της Αίγινας.

Ο ανάδοχος με σαφείς εντολές και κατεύθυνση για άμεση έναρξη εργασιών, επί τη βάσει σφικτού χρονοδιαγράμματος, ξεκίνησε τη διαδικασία συναρμολόγησης του ειδικού τεμαχίου που απαιτείται για την αποκατάσταση της βλάβης.

Υπενθυμίζεται ότι με έγγραφό της, η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Πειραιά, είχε κάνει δεκτά και τα δύο αιτήματα του Περιφερειάρχη Αττικής, προκειμένου να αποδεσμευτεί άμεσα ο χώρος στο σημείο της διαρροής για την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης, αλλά και για να οριστεί ειδικός ανεξάρτητος πραγματογνώμονας που θα επιβλέπει την ορθή εκτέλεση του έργου, ενώ την Τρίτη πραγματοποιήθηκε ειδική σύσκεψη στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, προκειμένου να διασφαλιστούν όλα τα απαραίτητα πρωτόκολλα.

Σημειώνεται ότι το εισαγγελικό πόρισμα -μετά τη μηνυτήρια αναφορά Χαρδαλιά- έκανε λόγο για «αστοχία της διαδικασίας συγκόλλησης των σωλήνων», εκτιμώντας ότι δεν έχουν τηρηθεί οι προδιαγραφές κατά τη διαδικασία της θερμοκόλλησής τους, με τον Περιφερειάρχη Αττικής να επιδεικνύει άμεσα αντανακλαστικά θέτοντας την κατασκευάστρια εταιρεία προ των ευθυνών της για την άμεση αποκατάστασης της βλάβης στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων.

«Ο ανάδοχος ενεργεί βάσει των όσων προβλέπει η σχετική σύμβαση στην περίπτωση κατασκευαστικής αστοχίας. Το νερό θα ξαναέρθει στα σπίτια της Αίγινας όπως είχαμε υποσχεθεί εξ’ αρχής», δήλωσαν συνεργάτες του Νίκου Χαρδαλιά.

Αρμόδιες πηγές τονίζουν ότι ασφαλής εκτίμηση για την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης θα γίνει το επόμενο 48ωρο, προσθέτοντας ότι απαιτούνται έως τέσσερις ημέρες για την πλήρη αποκατάσταση της υδροδότησης στο νησί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.