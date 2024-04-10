Τα νέα μέτρα κατά της ενδοσχολικής βίας, κλήθηκε να σχολιάσει ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ, ο οποίος αρχικά αναφέρθηκε στο σχετικό σποτ, το οποίο όπως είπε στόχος του είναι «ο κάθε γονιός να καταλάβει το πρόβλημα».

«Όταν είδαμε το βίντεο, οι συνεργάτες μου δάκρυσαν» τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός προσθέτοντας ότι στο πρώτο 12ωρο που λειτουργεί η πλατφόρμα είχαμε 6 αναφορές για περιστατικά σχολικής βίας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Εξηγώντας τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται οι καταγγελίες, ο κ. Πιερρακάκης διευκρίνισε ότι πρώτα γίνεται στο σχολείο η αναφορά, ενώ αν είναι σοβαρή πηγαίνει στη διεύθυνση εκπαίδευσης όπου δίνονται οι κατευθυντήριες γραμμές.

Στην ερώτηση πώς τα μέτρα θα αντιμετωπίσουν τη βία μεταξύ ανηλίκων, σημείωσε αρχικά ότι «δεν υπάρχει τιμωρητική διάθεση, δεν βάζει το υπουργείο αποβολές» και πρόσθεσε: «εμείς δίνουμε εργαλεία και οι εκπαιδευτικοί με βάση κατευθυντήριες γραμμές αποφασίζουν πώς θα τα χρησιμοποιήσουν».

Συνεχίζοντας ο υπουργός τόνισε με έμφαση ότι τα «κινητά είναι αλληλένδετα με το bullying και αυτό πρέπει να προστατέψουμε τα παιδιά, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις που υπάρχει βιντεοσκόπηση σε πολύ προσωπικές στιγμές, εκεί ο θύτης θα αλλάζει σχολείο» είπε και συμπλήρωσε ότι η περίπτωση αυτή «είναι η απόλυτη κόκκινη γραμμή».

Στην ερώτηση αν τα παιδιά μπορούν να παίρνουν το κινητό στο σχολείο, είπε ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί συνολικά, καθώς τυπικά απαγορεύονται και για το λόγο αυτό μπήκε πλαίσιο. «Εφόσον υπάρξει βιντεοσκόπηση ο διευθυντής δύναται να αποφασίσει ποινή αποβολής ανάλογα με το περιστατικό» εξήγησε.

Στην επαναφορά της 5μερης αποβολής, ο κ. Πιερρακάκης, υποστήριξε ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί το «ζητάνε ως εργαλείο αυτό το μέτρο».

Επίσης, τόνισε ότι από τον Σεπτέμβριο θα υπάρχει νέος κανονισμός λειτουργίας των σχολείων, τον οποίο θα υπογράφει ο κάθε γονέας ως βασική προϋπόθεση για να εγγραφεί το παιδί του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.