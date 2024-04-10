«Η Τουρκία πολιτικοποιεί ένα αμιγώς περιβαλλοντικό ζήτημα» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας το πρωί της Τετάρτης στην ΕΡΤ και αναφερόμενος στην ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό ΥΠΕΞ και θέτει ζήτημα αμφισβήτησης της ελληνικής κυριαρχίας των ελληνικών νησιών με αφορμή τις εξαγγελίες της Αθήνας για δημιουργία δύο θαλάσσιων πάρκων σε Αιγαίο και Ιόνιο.

«Η Ελλάδα ασκεί εξωτερική πολιτική χωρίς καμία διάθεση υποχώρησης στα κυριαρχικά της δικαιώματα και με βάση το Διεθνές Δίκαιο» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε πως μιλάμε για κάτι περιβαλλοντικό.

«Οι ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης σχεδιάζονται με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και τίποτε άλλο» υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης και επισήμανε ότι ο «και ο καθορισμός ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας με την Τουρκία ευελπιστούμε να λυθεί με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Κακώς το πολιτικοποιεί το θέμα η Τουρκία».

Ερωτηθείς για τις προετοιμασίες σχετικά με την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία τον Μάιο, είπε ότι προχωράει ο σχεδιασμός.

«Δεν είμαστε αφελείς αξιολογούμε κάθε ενέργεια χωριστά και δεν υπάρχει καμία διάθεση υποχώρησης από τα κυριαρχικά μας δικαιώματα» ξεκαθάρισε ο κ. Μαρινάκης.



Πηγή: skai.gr

