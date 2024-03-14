Του Γιάννη Ανυφαντή

Αιχμές για τις θέσεις του κόμματος σε βασικές κατευθύνσεις της πολιτικής του, όπως η καταψήφιση του νομοσχεδίου που συζητείται σήμερα στην ολομέλεια για την ενίσχυση της δικηγορικής ύλης, άφησε ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, Παύλος Σαράκης.

Μιλώντας στο κανάλι της βουλής, ο κ. Σαράκης, εμφανίστηκε ενοχλημένος από την απόφαση του προέδρου να τον αντικαταστήσει με τον βουλευτή, Στ. Φωτόπουλο, από τη θέση του εισηγητή: «Μέχρι τώρα, επίσημα είμαι εισηγητής. Το νομοσχέδιο στηρίζει τους δικηγόρους που έχουν πληγεί οικονομικά από το 2010. Υιοθετεί μέρος των αιτημάτων του δικηγορικού σώματος που ανατάσσουν το κύρος τους ως λειτουργούς». «Υπάρχει συναίνεση από τα κόμματα. Ως εισηγητής της Ελληνικής Λύσης υπερψήφισα αλλά μαθαίνω πληροφορίες ότι θα αντικατασταθώ. Προφανώς διαφωνεί ο κ. Βελόπουλος στη δίκη μου στάση που ήταν θετική και την είχα συζητήσει (...) Φυσικά ήξερε τις προθέσεις μου και εκπλήσσομαι», τόνισε χαρακτηριστικά ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον πρόεδρο του κόμματος.

Ο βουλευτής κράτησε αποστάσεις και από την – κατά πληροφορίες – αποχώρηση της Ελληνικής Λύσης από το συμβούλιο εξωτερικής πολιτικής, λέγοντας πως δεν συναινεί με στάσεις διαμαρτυρίας: ««Συγκροτήθηκε μετά από χρόνια το συμβούλιο και ανταποκριθήκαμε, δεν γνωρίζω αν ο κ. Βελόπουλος έλαβε απόφαση αποχώρησης και αν το έκανε είναι στάση όχι θεσμική αλλά διαμαρτυρίας και εγώ με πολιτικές διαμαρτυρίας δεν συναινώ. Θέλω να είμαι κόμμα θεσμικό που να έχουμε παρέμβαση».

Ο κ. Σαράκης επισήμανε πως πως ο πήχης του κόμματος στις επικείμενες ευρωεκλογές είναι το 10% και χαρακτήρισε «αποτυχία» οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα.

Πηγή: skai.gr

