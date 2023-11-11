Απάντηση στον Στέφανο Κασσελάκη έδωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας, Αντώνης Κοτσακάς, κατά την ομιλία του από το βήμα της Κεντρικής Επιτροπής, δηλώνοντας πως η Επιτροπή Δεοντολογίας δεν εντέλλεται από κανέναν, πως εκλέχτηκε από το Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, και λογοδοτεί στο Συνέδριο.



Ο κ. Κοτσακάς σχολίασε εμμέσως πλην σαφώς τη διορία που του έθεσε ο Στέφανος Κασσελάκης κατά την ομιλία του.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην ομιλία του άφησε αιχμές προς τα όργανα του κόμματος ότι χρονοτριβούν και δεν προχωρούν διαδικασίες, πλήττοντας το κόμμα:



«Ποια η λύση όταν τα όργανα διστάζουν ή φαίνονται να διστάζουν να πάρουν αποφάσεις;

Συζητήσεις επί συζητήσεων, γραφειοκρατία, εισηγήσεις που δεν έρχονται, λόγια που περιμένουμε να δούμε πότε θα γίνουν πράξη…



Είμαι 35 χρονών. Θεωρητικά έχω όλο τον χρόνο να περιμένω.



Δεν είναι όμως προσωπικό το θέμα.



Σας ζητώ να αναρωτηθείτε: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει χρόνο να περιμένει;»



Πηγή: skai.gr

