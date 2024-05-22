Για ολιγωρία της κυβέρνησης στη διαχείριση της σχέσης της χώρας με τη Βόρεια Μακεδονία έκανε λόγο ο βουλευτής Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Ευάγγελος Αποστολάκης στη Βουλή, στο πλαίσιο της τοποθέτησής του επί το νομοσχεδίου του υπουργείου 'Αμυνας για την ίδρυση Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας.

Όπως είπε, «θα πρέπει η κυβέρνηση να διαχειριστεί με λεπτότητα και σοβαρή προετοιμασία τα θέματα που έχουν, προσφάτως, ανακύψει και να μην πυροβολεί τα πόδια της, επαναφέροντας στο τραπέζι, λόγω κωλυσιεργίας, θέματα τα οποία είχαν επιληφθεί προς όφελος της χώρας. Υπήρξε συμφωνία με την Βόρεια Μακεδονία, που έλυνε πολλά και χρονίζοντα προβλήματα, που τώρα έρχονται ξανά προς συζήτηση, λόγω της ολιγωρίας αυτής της κυβέρνησης».

Για τον τρέχοντα διάλογο με την Τουρκία, ο κ. Αποστολάκης είπε ότι «για μία ακόμα φορά, η προετοιμασία της ελληνικής πλευράς, κάθε άλλο παρά σε υψηλότατο επίπεδο είναι. Διάλογος ναι, αλλά με προετοιμασία, σε κάθε επίπεδο και με συγκεκριμένους όρους και με σαφή όρια» είπε ο κ. Αποστολάκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

