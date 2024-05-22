«Είναι καιρός η δηθενιά της πολιτικής να τελειώνει. Πάνε και φιλάνε τα χέρια παπάδων και μετά συγκαλύπτουν τα Τέμπη. Αν τυχαίνει ένας νέος πρόεδρος κόμματος ακομπλεξάριστα να εμφανίζεται στα μπουζούκια και να τον ραίνουν με λουλούδια ενώ χαλαρώνει για έναν φίλο του», επεσήμανε σε συνέντευξη στην κάμερα του ANT1 ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος το βράδυ της Τετάρτης έδωσε το «παρών» σε μπαρ για το πάρτι του ευρωβουλευτή του κόμματος, Κώστα Αρβανίτη.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε και για την παρουσία του στην πρεμιέρα του Κωνσταντίνου Αργυρού σε νυχτερινό κέντρο της παραλιακής την περασμένη Παρασκευή, όπου μάλιστα υποστήριξε ότι η γροθιά που ύψωσε από τη σουίτα ήταν «απάντηση σε υψωμένη γροθιά ενός συντρόφου».

«Τι άλλαξε; Γιατί δεν παρουσιάσατε τις 4 ώρες που πέρασα πριν για τη έμφυλη βια σε εκδήλωη της Μπεκατώρου;» πρόσθεσε ο Στέφανος Κασσελάκης.

«Όντως μπορεί ένα κομμάτι να έχει μια ευημερία και είναι εντάξει αυτό αλλά υπάρχει και άλλο ένα κομμάτι που φοβάται να βγει στον δρόμο. Την ευθύνη δεν την έχω εγώ που δαπανώ δύο ώρες στα μπουζούκια και εκατοντάδες στη δράση, αλλά εσείς τα ΜΜΕ. Αναδείξτε τα κοινωνικά προβλήματα, αναδείξτε τα Τέμπη!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.