Ανδρουλάκης: Ο αξίες των προγόνων μας η πυξίδα για να πετύχουμε περισσότερη ευημερία

«Η Επανάσταση του 1821 είναι το μεγαλύτερο γεγονός στη νεότερη ελληνική ιστορία μας. Οι αγώνες του ελληνικού λαού, η στιγμή της απελευθέρωσης, η στιγμή της νίκης είναι η μεγάλη υπογραφή στην εθνική μας ταυτότητα για την οποία είμαστε πολύ υπερήφανοι. Στις εποχές των μεγάλων προκλήσεων έχουμε χρέος να αναλογιστούμε τον αλτρουϊσμό, την αλληλεγγύη όσων επαναστάτησαν απέναντι στην πανίσχυρη Οθωμανική Αυτοκρατορία και να είναι αυτές οι αξίες των προγόνων μας η πυξίδα για να πετύχουμε περισσότερη ευημερία και να κάνουμε την πατρίδα μας πιο ισχυρή», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης, μετά τη μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση στην Αθήνα.

Και πρόσθεσε: «Δεν αξίζουν στον λαό μας νέες απογοητεύσεις. Χρόνια πολλά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα».

Πηγή: skai.gr

