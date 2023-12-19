Στην παρουσίαση της νέας νομοθετικής πρωτοβουλίας που ετοιμάζει η κυβέρνηση για την αναβάθμιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, προχώρησε σήμερα ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σε εκδήλωση στο Επαγγελματικό Λύκειο του Περάματος.

Στόχος είναι η στενή σύνδεση με την αγορά εργασίας και με έμφαση στις ανάγκες τοπικών κοινωνιών ή επιχειρηματικών ζωνών, όπως η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη στην περίπτωση του Περάματος.

Αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης και σύνδεση με την αγορά εργασίας

Το σχετικό υπό κατάρτιση νομοσχέδιο προβλέπει την ενσωμάτωση Επαγγελματικών Λυκείων, Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης και Δημόσιων ΙΕΚ σε νέα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΚΕΕΚ), ενώ ειδικά τα ΙΕΚ θα εξελιχθούν σε Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΑΚ). Τα ΚΕΕΚ θα παρέχουν επίσης Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας, ενώ υποχρεωτικά θα διαθέτουν εργαστηριακό κέντρο. Οι εργαστηριακές υποδομές θα ενισχυθούν με σύγχρονο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, για τον οποίο θα διατεθούν 124 εκατομμύρια ευρώ.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, τα νέα ΚΕΕΚ θα αποτελέσουν πολυδύναμες μονάδες όπου θα συστεγάζονται στο ίδιο κτιριακό συγκρότημα δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των επιπέδων 3, 4 και 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, επιτρέποντας την αλληλεπίδραση και την ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων.

Επιπλέον, εντός κάθε ΚΕΕΚ θα ιδρυθεί και θα λειτουργεί Γραφείο Επαγγελματικής Ανάπτυξης και Σταδιοδρομίας (ΓΕΑΣ), το οποίο θα ενισχύει περαιτέρω την σύνδεση με την αγορά εργασίας. Τα νέα Γραφεία θα συνεργάζονται με επαγγελματικούς φορείς, θα μελετούν στατιστικά δεδομένα, θα μεριμνούν για την απασχόληση των σπουδαστών και θα παρέχουν εξατομικευμένες συμβουλές για τη μετάβαση σε επόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης, τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τις προοπτικές κάθε πεδίου.



