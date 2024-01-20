Σε χαλαρή ατμόσφαιρα και με κύριο θέμα συζήτησης την ακρίβεια ολοκληρώθηκε η πρώτη ημέρα της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στις Σπέτσες.

Σήμερα, Σάββατο οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ πέρασαν το κατώφλι του σπιτιού του Στέφανου Κασσελάκη λίγο πριν τις 10 το πρωί παρά το γεγονός πως βάση προγράμματος αναμένονταν οι εργασίες της Κ.Ο να ξεκινήσουν στις 8.15 π.μ. Με εξαίρεση ένα ελαφρύ δίωρο γεύμα το μεσημέρι θα ολοκληρωθούν το βράδυ στις 20.30.

Μιλώντας στην απεσταλμένη του ΣΚΑΪ στις Σπέτσες Δέσποινα Βλεπάκη, ο εν αποστρατεία ναύαρχος και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ευάγγελος Αποστολάκης ανέφερε για τη συνεδρίαση πως οι βουλευτές μιλάνε και γνωρίζονται καλύτερα μεταξύ τους και πρόσθεσε πως παραμένουν ενωμένοι. «Χαράζουμε την πολιτική με την οποία το κόμμα θα συνεχίσει να κινείται» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Αποστολάκης.

Τα θέματα συζήτησης

Φωτιά έχουν πάρουν τα PowerPoint των βουλευτών με τη σημερινή συζήτηση να επικεντρώνεται στην παρουσίαση του αρμόδιου τομεάρχη για την οικονομία, Νίκου Παππά όπως και του Χρήστου Γιαννούλη για θέματα ανάπτυξης. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ θα αναφερθεί στην οικονομική πολιτική της Ν.Δ., πως δεν απαντά στις μεγάλες κρίσεις (ακρίβειας, κλιματική και δημογραφικού), σημειώνοντας πως οι κυβερνητικές παρεμβάσεις κινούνται στη γραμμή υλοποίησης του σχεδίου Πισσαρίδη για εκκαθάριση της αγοράς και την κοινωνίας. Αναμένεται να τονίσει πως «είμαστε 32οι στους 36 στην ανάπτυξη, πληρώνουμε 7 δισ. περισσότερο ΦΠΑ από το 2021, χάνουμε 40 δισ. από την πώληση των μετοχών των τραπεζών. Προτείνουμε αύξηση μισθών, μείωση ΦΠΑ, προοδευτικό φορολογικό συντελεστή για φυσικά και νομικά πρόσωπα». Ο Νίκος Παππάς θα επισημάνει πως «τα μεγάλα προβλήματα απαιτούν προοδευτικές απαντήσεις. Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του χρέους, για διαφάνεια και δικαιοσύνη στη χρηματοδότηση, για την υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας».

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που είχε δημοσιεύσει η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» από την Παρασκευή η Κατερίνα Νοτοπούλου θα επικεντρωθεί στη «μαύρη βίβλο» της κυβερνητικής πολιτικής για τα προνοιακά θέματα, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τη στεγαστική κρίση, την αύξηση της βίας μεταξύ ανηλίκων και το δημογραφικό. Η Νίνα Κασιμάτη θα αναλύσει το νέο ευρωπαϊκό σύμφωνο για τη μετανάστευση με τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο Γιώργος Καραμέρος, στο τομέα της ψηφιακής πολιτικής, θα μιλήσει μεταξύ άλλων για την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου πλαισίου για την κυβερνοασφάλεια που δεν θα κινείται στη λογική της καταστολής και των παρακολουθήσεων.

Η Ρένα Δούρου θα αναφερθεί στις οχτώ ερωτήσεις που έχει κάνει ήδη προς την κυβέρνηση και περιλαμβάνει ζητήματα που αφορούν τα ελληνοτουρκικά και την κύρωση των μνημονίων συνεργασίας με τη Β. Μακεδονία, χωρίς να έχει απαντηθεί καμία. Η τομεάρχης Εξωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ δεν αποκλείεται να αναβαθμίσει κάποιες από τις παρεμβάσεις της σε επερωτήσεις προκειμένου να προκαλέσει συζήτηση στη Βουλή με όλα τα κόμματα. Ο Βασίλης Κόκκαλης θα παρουσιάσει μια νέα πρόταση νόμου για τους συνεταιρισμούς και ο Συμεών Κεδίκογλου θα αναλύσει καινούργια μοντέλα και μηχανισμούς που προτείνει το κόμμα για την πολιτική προστασία.

Η χθεσινή συνεδρίαση επικεντρώθηκε στην ακρίβεια όπου αναμένεται να υπάρξει και σχετική καμπάνια από το κόμμα. Υπήρξε αναλυτική τοποθέτηση από τη Θεοδώρα Τζάκρη για τη καμπάνια που θα ξεκινήσει το κόμμα σχετικά με τις ανατιμήσεις στην αγορά με τον πρόεδρο να απαντά σε αρκετές ερωτήσεις. Ακολούθησε ο Χάρης Μαμουλάκης που ανέλυσε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τις υποδομές και τις μεταφορές. Επικεντρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, στις λύσεις που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής, την ανάταξη των μέσων σταθερής τροχιάς, καθώς και θέματα υποδομών που έχουν να κάνουν κυρίως με τη Θεσσαλία, τα αντιπλημμυρικά έργα και την οδοποιία.

Τζάκι, φαγητό και τραγούδι

Πέρα όμως από την εργασία, στη χθεσινή συνεδρίαση υπήρξαν και στιγμές χαλάρωσης για τους βουλευτές. Αφού ολοκληρώθηκαν οι παρουσιάσεις, υπήρξε μπουφές όπου άνοιξε μετά τις 9.00 μ.μ και περιελάμβανε φαγητό ακόμα και για τους βίγκαν βουλευτές. Οι βουλευτές γευμάτισαν δίπλα στο αναμμένο τζάκι ενώ δεν έλλειψε και το τραγούδι από τον Σωκράτη Φάμελλο αλλά και την Καλλιόπη Βέττα. Οι βουλευτές αναχώρησαν μετά τις 12 τα μεσάνυχτα.



