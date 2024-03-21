Προβάδισμα 16,3 μονάδων της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση ψήφου καταγράφεται στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega σήμερα Πέμπτη ενόψει ευρωεκλογών.
Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 31,4%. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με 15,1%, το ΠΑΣΟΚ με 13,3% και το ΚΚΕ με 10,1%.
Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ λαμβάνει ποσοστό 24,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 11,8%, το ΠΑΣΟΚ 10,2% και το ΚΚΕ 7,9%.
Στην ερώτηση για τον «καταλληλότερο πρωθυπουργό» ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 33%. Ακολουθεί ο Στέφανος Κασσελάκης με 7%, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κυριάκος Βελόπουλος από 5%.
Στο 34% ανέρχεται η θετική αξιολόγηση για τον Πρωθυπουργό και στο 61% η αρνητική. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον Στέφανο Κασσελάκη είναι 17% και 74%. Στο 30% ανέρχεται η θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης, ενώ στο 66% η αρνητική. Τα ποσοστά για την αντιπολίτευση είναι στο 10% (θετική αξιολόγηση) και στο 83% η αρνητική.
Στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, ο Δημήτρης Κουτσούμπας συγκεντρώνει 41%, ενώ ακολουθεί ο Κυρ. Μητσοτάκης 39%.
Όσον αφορά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη το 88% πιστεύει ότι δεν έχει γίνει πρόοδος στο ζήτημα.
- Γεραπετρίτης: Θέλουμε να συζητήσουμε με την Τουρκία χωρίς να είμαστε αιθεροβάμονες
- Συνάντηση Χατζηδάκη και Παπαθανάση με την Επίτροπο Φερέιρα: Στο 100% αναμένεται να φθάσει η απορρόφηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων
- Κυβερνητικές πηγές: Δεν υπεγράφη καμία συμφωνία μεταξύ Ελλάδας - Ουκρανίας κατά την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Οδησσό
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.