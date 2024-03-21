Προβάδισμα 16,3 μονάδων της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ στην εκτίμηση ψήφου καταγράφεται στη δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega σήμερα Πέμπτη ενόψει ευρωεκλογών.

Συγκεκριμένα, στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 31,4%. Ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ με 15,1%, το ΠΑΣΟΚ με 13,3% και το ΚΚΕ με 10,1%.

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ λαμβάνει ποσοστό 24,6%, ο ΣΥΡΙΖΑ 11,8%, το ΠΑΣΟΚ 10,2% και το ΚΚΕ 7,9%.

Στην ερώτηση για τον «καταλληλότερο πρωθυπουργό» ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει 33%. Ακολουθεί ο Στέφανος Κασσελάκης με 7%, ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κυριάκος Βελόπουλος από 5%.

Στο 34% ανέρχεται η θετική αξιολόγηση για τον Πρωθυπουργό και στο 61% η αρνητική. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τον Στέφανο Κασσελάκη είναι 17% και 74%. Στο 30% ανέρχεται η θετική αξιολόγηση της κυβέρνησης, ενώ στο 66% η αρνητική. Τα ποσοστά για την αντιπολίτευση είναι στο 10% (θετική αξιολόγηση) και στο 83% η αρνητική.

Στη δημοτικότητα των πολιτικών αρχηγών, ο Δημήτρης Κουτσούμπας συγκεντρώνει 41%, ενώ ακολουθεί ο Κυρ. Μητσοτάκης 39%.

Όσον αφορά το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη το 88% πιστεύει ότι δεν έχει γίνει πρόοδος στο ζήτημα.

Πηγή: skai.gr

