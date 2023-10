Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ ξεκάθαρα με μεγάλη διαφορά η δεύτερη δύναμη στην αυτοδιοίκηση Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023 00:11, 09.10.2023 linkedin

«Το αποτέλεσμα των εκλογών απόψε είναι καθαρό: Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει τη σταθερά ανοδική του πορεία. Είναι ξεκάθαρα με μεγάλη διαφορά η δεύτερη δύναμη στην αυτοδιοίκηση» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των αυτόδιοικητικών εκλογών