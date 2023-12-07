Αναγνωστοπούλου – Νέα Αριστερά: Θετικό βήμα η επίσκεψη Ερντογάν, αναμένουμε ενημέρωση

Θετικό βήμα χαρακτηρίζει την επίσκεψη του προέδρου της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα η Σία Αναγνωστοπούλου, βουλευτής της Νέας Αριστεράς και υπεύθυνη για την εξωτερική πολιτική.



«Θεωρούμε αυτονόητο ότι θα υπάρξει άμεσα από την κυβέρνηση ενημέρωση της βουλής και των πολιτικών αρχηγών για τα αποτελέσματα της σημερινής επίσκεψης» τονίζει.

Η ύφεση και ο διάλογος μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας δεν πρέπει να μείνουν σε συγκυριακό πλαίσιο, επισημαίνει η βουλευτής της Νέας Αριστεράς.«Η σημερινή επίσκεψη του προέδρου Ερντογάν στην Αθήνα, η υπογραφή της Διακήρυξη των Αθηνών Περί Σχέσεων Φιλίας και Καλής Γειτονίας και η πρόοδος που σημειώθηκε κυρίως στα ζητήματα «χαμηλής πολιτικής» στο πλαίσιο της επανενεργοποίησης του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας, είναι ένα θετικό βήμα, το οποίο και χαιρετίζουμε.Ως Νέα Αριστερά έχουμε από τη δημιουργία μας επισημάνει την πρόθεσή μας να ασκήσουμε πολιτική στη βάση αρχών και αξιών, κορυφαία θέση μεταξύ των οποίων κατέχει η ειρηνική συνύπαρξη των λαών και η διεθνής συνεργασία, πάντοτε στη βάση του διεθνούς δικαίου.Η ύφεση και ο διάλογος μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας δεν πρέπει ωστόσο να μείνουν σε συγκυριακό πλαίσιο. Η χώρα μας οφείλει να χαράξει μια σαφή και αυτόνομη στρατηγική, πάντοτε στο πλαίσιο των δεδομένων συμμαχιών της και με απόλυτη προστασία της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Μια στρατηγική σε πολλά επίπεδα -διμερές, περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές- που θα κατατείνει μέσα από συγκεκριμένα βήματα στην παραπομπή της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, καθώς η επίλυση αυτής της διαφοράς μπορεί να εγγυηθεί μια μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή.Στο πλαίσιο της εν λόγω στρατηγικής θεωρούμε αυτονόητο ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των ευρωτουρκικών σχέσεων. Σε αυτές περιλαμβάνεται η επίλυση του Κυπριακού, στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με τη δημιουργία διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα.Περιλαμβάνεται επίσης η πολιτική Ασύλου και Μετανάστευσης, με σεβασμό στα ατομικά δικαιώματα των αιτούντων και στο διεθνές δίκαιο. Για το λόγο αυτό, εξάλλου, θα επιδιώξουμε το επόμενο διάστημα σειρά επαφών και με την κυπριακή και με την ευρωπαϊκή Αριστερά, όπου θα συζητηθούν, εκτός των άλλων, και τα θέματα αυτά.Εμείς από την πλευρά μας είμαστε απόλυτα σαφείς: Είμαστε υπέρ της ειρήνης, της σταθερότητας και της προαγωγής της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην περιοχή μας, οι στόχοι αυτοί εξυπηρετούνται μόνο με την εξομάλυνση των σχέσεων και τη φιλία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα στηρίξουμε κάθε θετική πρωτοβουλία, εφ’ όσον σέβεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα και προάγει τα εθνικά συμφέροντα και τους στρατηγικούς στόχους της χώρας.Τέλος, θεωρούμε αυτονόητο ότι θα υπάρξει άμεσα από την κυβέρνηση ενημέρωση της βουλής και των πολιτικών αρχηγών για τα αποτελέσματα της σημερινής επίσκεψης και τον οδικό χάρτη για το εξής, στο πλαίσιο της αναγκαίας θεσμικής συζήτησης για την εξωτερική πολιτική στο πλαίσιο μιας σύγχρονης δημοκρατικής χώρας».

