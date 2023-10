Κόμβος εφοδιασμού καυσίμων η Αλεξανδρούπολη: Επεκτείνεται ο αγωγός του ΝΑΤΟ - Υπεγράφη η επιστολή προθέσεων

Σε κόμβο εφοδιασμού καυσίμων του ΝΑΤΟ μεταβάλλεται η Αλεξανδρούπολη. Την επιστολή προθέσεων περί επέκτασης του δικτύου αγωγών καυσίμων του ΝΑΤΟ προς την Ανατολική Πτέρυγα της Συμμαχίας υπέγραψε την Τετάρτη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.



Η «Επιστολή Προθέσεων περί επέκτασης του Δικτύου Αγωγών καυσίμων του ΝΑΤΟ προς την Ανατολική Πτέρυγα της Συμμαχίας» υπέγραψε ο κ. Δένδιας τον υπουργό ‘Αμυνας της Βουλγαρίας Todor Tagarev και την υφυπουργό Άμυνας της Ρουμανίας Simona Cojocaru.

I signed today, along with the Minister of Defence of Bulgaria Todor Tagarev, and the Deputy Minister of Defence of Romania Simona Cojocaru, the "Letter of Intent for the extension of NATO's fuel Pipelines Network towards the Alliance's East Flank".



